Доллар и евро дешевеют на торгах. Банки отреагировали снижением курсов валют

Источник материала: Tut.by

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с падения доллара и евро. Тем временем максимальный курс евро в обменниках держится на уровне 2,99 рубля, а доллара — 2,8 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным БВФБ, на 10.15 доллар ослаб на 1,64% до 2,5963 рубля. Евро подешевел на 0,63% до 2,8121 рубля. В России российский рубль также укрепился по отношению к основным валютам вслед за восстановлением нефтяных котировок и улучшением ситуации на внешних рынках. К 11.33 падение доллара ускорилось до 1,51%. Евро к этому времени подешевел на 0,45%.

Банки отреагировали на новости с торгов снижением курсов валют. На 11.40 максимальный курс продажи банком евро был на уровне 2,98 рубля (Технобанк, Цептер Банк), а доллара — 2,79 рубля (Идея Банк и Белорусский народный банк).

Выше всего курс продажи банком евро утром 24 марта составлял 2,99 рубля (Банк БелВЭБ и Приорбанк), а минимальный — 2,86 рубля (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Банк Дабрабыт).

Самый высокий курс продажи доллара банком — 2,8 рубля (Приорбанк, Банк БелВЭБ, Технобанк), самый низкий — 2,679 рубля.

Вечером 23 марта в отделениях БСБ Банка курс продажи банком евро был 2,997 рубля, в Банк БелВЭБ — 2,99 рубля, а в Франсабанка — 2,9 рубля.

Курс продажи доллара банком у Банк БелВЭБ и Альфа-Банка составлял 2,8 рубля, у Белгазпромбанка — 2,793 рубля. Самый низкий курс продажи банком американской валюты составлял 2,7 рубля (Paritetbank).