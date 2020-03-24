ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии

24.03.2020 17:56 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Ранее нефтяные компании Союзного государства отказывались перекачивать ресурсы в Беларусь по трубопроводу "Дружба" без вознаграждения. Сейчас такие требования сняты.

Из этой премии 11,7 доллара 7 долларов  снижают компании. Т.е. компании будут поставлять с премией в 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. Т.е. правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Ранее нефтяные компании Союзного государства...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Российская нефть будет поставляться в Беларусь без премии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика