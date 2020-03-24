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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Ранее нефтяные компании Союзного государства...

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Ранее нефтяные компании Союзного государства отказывались перекачивать ресурсы в Беларусь по трубопроводу "Дружба" без вознаграждения. Сейчас такие требования сняты.Из этой премии 11,7 доллара 7 долларов снижают компании. Т.е. компании будут поставлять с премией в 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. Т.е. правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя.