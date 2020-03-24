|
Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии
24.03.2020 17:56 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРоссийские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Ранее нефтяные компании Союзного государства отказывались перекачивать ресурсы в Беларусь по трубопроводу "Дружба" без вознаграждения. Сейчас такие требования сняты.
Из этой премии 11,7 доллара 7 долларов снижают компании. Т.е. компании будут поставлять с премией в 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. Т.е. правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Ранее нефтяные компании Союзного государства...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)