ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российская нефть будет поставляться в Беларусь без премии

24.03.2020 17:00 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

«Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии», - сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

По его словам, премия составляла 11,7 долларов. Из этой суммы 7 долларов снижают компании, еще 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть, 4,7 доллара на себя возьмет правительство Российской Федерации, сообщает БелТА.

«Роснефть», заявил Румас, как и другие российские компании, не соглашались поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене.

«Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков», - пояснил белорусский премьер.

Он также пояснил, что планируется отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии - компаниями Гуцериева, небольшим компаниям.

23 марта Москва согласилась увеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. 11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусь будет покупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ.
 
9 марта Румас заявил, что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.
 
21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о «неожиданном предложении» российского коллеги Владимира Путина: посчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году к уровню прошлого года и компенсировать недостающие $300 млн.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Цены на нефть обвалились в начале недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика