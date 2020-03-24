Российская нефть будет поставляться в Беларусь без премии

Компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

«Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии», - сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

По его словам, премия составляла 11,7 долларов. Из этой суммы 7 долларов снижают компании, еще 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть, 4,7 доллара на себя возьмет правительство Российской Федерации, сообщает БелТА.

«Роснефть», заявил Румас, как и другие российские компании, не соглашались поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене.

«Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков», - пояснил белорусский премьер.

Он также пояснил, что планируется отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии - компаниями Гуцериева, небольшим компаниям.

Москва согласилась увеличить скидку на нефть для будет покупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ. 23 мартаувеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. 11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусьдва танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ.

заявил , что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья. 9 марта Румас, что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.