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Российская нефть будет поставляться в Беларусь без премии
24.03.2020 17:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.
«Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии», - сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
По его словам, премия составляла 11,7 долларов. Из этой суммы 7 долларов снижают компании, еще 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть, 4,7 доллара на себя возьмет правительство Российской Федерации,
«Роснефть», заявил Румас, как и другие российские компании, не соглашались поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене.
«Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков», - пояснил белорусский премьер.
Он также пояснил, что планируется отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии - компаниями Гуцериева, небольшим компаниям.
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Компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.
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