«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

- Да, с парковкой здесь огромная проблема. Я живу в корпусе В, и у нас на 400 квартир прилагается всего шесть парковочных мест. А на весь дом, на 1400 квартир у нас сейчас только 200 машино-мест, которые в основном занимают строители свечек. Ну как такое возможно? – Задается вопросом Ольга. – А то, что паркинг сделали тупиковым – это вообще абсурд. Вроде потом хотят продлить дорогу туда к дому №1 и вывести на проспект, даже вроде как у «Юннатов» (УО «Республиканский центр экологии и краеведения» - прим.ред.) отрезали часть территории. Но пока вот так, и люди не могут разъехаться. Рядом строят паркинг, но он же, наверное, будет платным.

6-тиэтажный паркинг должен появится на перекрестке Парниковой и Макаенка. Строительные работы уже начались . Заказчиком выступает ИООО «Зомекс Инвестмент», строит ООО «Алдерон». На какое количество мест он рассчитан, и за сколько Dana Holdings будет продавать здесь места (и будет ли?) — пока неизвестно.

- С парковкой тут не то что проблема, тут полная… - не сдерживает эмоций работник кофейни на цокольном этаже «Vogue», который попросил не упоминать его имя. – Мы когда завозили оборудование в нашу точку, то 100 метров от шлагбаума до двери ехали один час и пятнадцать минут. Потому что просто не могли разъехаться с «заезжающими-выезжающими».