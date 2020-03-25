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«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

25.03.2020 10:42 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Изначально жилой комплекс «Vogue» позиционировал себя как «Жизнь в самом центре природы» из-за близости к Парку Челюскинцев и Ботаническому саду. Но сейчас в этом месте большой жилой комплекс "Парк Челюскинцев", частью которого и стал дом «Vogue», состоящий теперь из трех секций. Локация не изменилась, но застройка стала плотнее. Мы съездили узнать у жителей комплекса, как идут ремонты и какие есть проблемы.

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

"Столбики" построили меньше, чем за год

На старте продаж ЖК «Vogue» был отдельным жилым комплексом. Но, теперь он стал просто домом в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», хоть и состоит он из трех больших корпусов, которые в себя включают высотки переменной этажности (16, 19 и 25 уровней).

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
Источник: bir.by
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

Сам же ЖК «Парк Челюскинцев» сейчас из себя представляет самый крупный дом, который и есть бывший ЖК «Vogue», 6 "столбиков" высотой в 25 этажей с 7-этажными пристройками и стилобатами, а также самый престижный в проекте дом №1, который выходит на проспект Независимости.

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
Источник: bir.by

Dana Holdings работает с характерной для этого застройщика скоростью: 6 столбиков выросли до 25-го этажа практически с нуля меньше чем за год. Сейчас на многих завершаются отделочные работы. С нуля появились и 7-этажки со стилобатами.



«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

Если в 2019 году дома в ЖК "Парк Челюскинцев" назывались весьма необычно («Береза», «Рябина», «Ясень», «Тополь» и «Каштан»), то сейчас, видимо, застройщик решил, что обычные номера подойду этим домам лучше.

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
Источник: bir.by
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
Источник: bir.by
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

"По качеству квартиры вопросов нет. Главная проблема - это парковки"

- Основной минус для меня здесь - это то, что вышел город в городе. Я к этому была полностью неготова. Когда покупала здесь квартиру, на рендерах казалось, что эти дома будут намного дальше и как-то обособленно, - рассказывает жительница дома «Vogue» Ольга– По качеству квартиры вопросов никаких не возникло. Все сделано без «косяков». Единственное, что на финальном этапе при перерасчёте нам пришлось доплатить за дополнительные метры, которые потом ушли в закрытую часть, где идут трубы.

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

Кстати, купить квартиру в новостройке в ЖК «Парк Челюскинцев» сейчас можно только в доме №1, а также в столбике под номером 2. Не так давно мы делали обзор по квартирам, которые сейчас предлагает для покупки Dana Holdings. Ценник там колебался от 44 до 939 тысяч евро.

- Я во всем привыкла находить только плюсы. Всю жизнь прожила на Макаенка, поэтому кроме ЖК «Vogue» ничего и не рассматривала. Я купила квартиру в корпусе Б, сейчас только делаю ремонт, поэтому еще особых плюсов и минусов для себя не определила. Мама моя живет в корпусе А уже больше года, и ей все нравится, - рассказывает жительница «Vogue» Светлана. – При приемке никаких претензий не предъявляли. Окна поменяли сами, ремонт сами, все сами и довольны. Единственный момент – автомобилистам здесь тяжело найти место для парковки. Но у меня машины нет, поэтому я счастлива.

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

- Да, с парковкой здесь огромная проблема. Я живу в корпусе В, и у нас на 400 квартир прилагается всего шесть парковочных мест. А на весь дом, на 1400 квартир у нас сейчас только 200 машино-мест, которые в основном занимают строители свечек. Ну как такое возможно? – Задается вопросом Ольга. – А то, что паркинг сделали тупиковым – это вообще абсурд. Вроде потом хотят продлить дорогу туда к дому №1 и вывести на проспект, даже вроде как у «Юннатов» (УО «Республиканский центр экологии и краеведения» - прим.ред.) отрезали часть территории. Но пока вот так, и люди не могут разъехаться. Рядом строят паркинг, но он же, наверное, будет платным.

6-тиэтажный паркинг должен появится на перекрестке Парниковой и Макаенка. Строительные работы уже начались. Заказчиком выступает ИООО «Зомекс Инвестмент», строит ООО «Алдерон». На какое количество мест он рассчитан, и за сколько Dana Holdings будет продавать здесь места (и будет ли?) — пока неизвестно.

- С парковкой тут не то что проблема, тут полная… - не сдерживает эмоций работник кофейни на цокольном этаже «Vogue», который попросил не упоминать его имя. – Мы когда завозили оборудование в нашу точку, то 100 метров от шлагбаума до двери ехали один час и пятнадцать минут. Потому что просто не могли разъехаться с «заезжающими-выезжающими».  

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

Кстати, местные жители заметили, что в стилобатах оставлено место на нулевом этаже под паркинг. И они сильно надеются, что это хоть как-то спасет от дефицита машиномест. Эту стоянку можно увидеть и на рендерах жилого комплекса.

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

- Главный минус – нет парковки. Когда заселятся жильцы столбиков, будет коллапс. Автомобилисты начнут ставить свои машины прямо вот здесь, рядом с подъездами и на детской площадке. То есть будет проверка людей на наглость, - рассказывает житель дома «Vogue» Тимофей- Мне повезло, что я живу на 6-ом этаже. Если застрянет лифт, а такое уже случалось, то подниматься не высоко. И из окон хоть немного будут видны верхушки деревьев.

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

"Жильцы хорошие. Не мусорят"

- Главный плюс для меня — это то, что здесь очень хорошие жильцы. По крайней мере те, которые успели заселиться. Они не мусорят, если намусорили – убирают. У меня нет к ним никаких претензий, как и у них ко мне, - делиться дворник Сергей из товарищества собственников, которое обслуживает «Vogue». – Все понимаем, что у людей сейчас ремонты. Поэтому, где строители не смогли убрать, то это сделаем мы. Ну и мусора на контейнерной площадке всегда много, но опять же – ремонты. Но претензий ни к кому нет. Пока. Как оно будет дальше – посмотрим.

«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»

 
 
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Изначально жилой комплекс «Vogue» позиционировал себя как «Жизнь в самом центре природы» из-за близости к Парку Челюскинцев и Ботаническому саду. Но сейчас в этом...
 
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