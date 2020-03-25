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«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
25.03.2020 10:42 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Изначально жилой комплекс «Vogue» позиционировал себя как «Жизнь в самом центре природы» из-за близости к Парку Челюскинцев и Ботаническому саду. Но сейчас в этом месте большой жилой комплекс "Парк Челюскинцев", частью которого и стал дом «Vogue», состоящий теперь из трех секций. Локация не изменилась, но застройка стала плотнее. Мы съездили узнать у жителей комплекса, как идут ремонты и какие есть проблемы.
Dana Holdings работает с характерной для этого застройщика скоростью: 6 столбиков выросли до 25-го этажа практически с нуля меньше чем за год. Сейчас на многих завершаются отделочные работы. С нуля появились и 7-этажки со стилобатами.
"По качеству квартиры вопросов нет. Главная проблема - это парковки"
- Основной минус для меня здесь - это то, что вышел город в городе. Я к этому была полностью неготова. Когда покупала здесь квартиру, на рендерах казалось, что эти дома будут намного дальше и как-то обособленно, - рассказывает жительница дома «Vogue» Ольга. – По качеству квартиры вопросов никаких не возникло. Все сделано без «косяков». Единственное, что на финальном этапе при перерасчёте нам пришлось доплатить за дополнительные метры, которые потом ушли в закрытую часть, где идут трубы.
Кстати,
- Я во всем привыкла находить только плюсы. Всю жизнь прожила на Макаенка, поэтому кроме ЖК «Vogue» ничего и не рассматривала. Я купила квартиру в корпусе Б, сейчас только делаю ремонт, поэтому еще особых плюсов и минусов для себя не определила. Мама моя живет в корпусе А уже больше года, и ей все нравится, - рассказывает жительница «Vogue» Светлана. – При приемке никаких претензий не предъявляли. Окна поменяли сами, ремонт сами, все сами и довольны. Единственный момент – автомобилистам здесь тяжело найти место для парковки. Но у меня машины нет, поэтому я счастлива.
- Да, с парковкой здесь огромная проблема. Я живу в корпусе В, и у нас на 400 квартир прилагается всего шесть парковочных мест. А на весь дом, на 1400 квартир у нас сейчас только 200 машино-мест, которые в основном занимают строители свечек. Ну как такое возможно? – Задается вопросом Ольга. – А то, что паркинг сделали тупиковым – это вообще абсурд. Вроде потом хотят продлить дорогу туда к дому №1 и вывести на проспект, даже вроде как у «Юннатов» (УО «Республиканский центр экологии и краеведения» - прим.ред.) отрезали часть территории. Но пока вот так, и люди не могут разъехаться. Рядом строят паркинг, но он же, наверное, будет платным.
6-тиэтажный паркинг должен появится на перекрестке Парниковой и Макаенка.
- С парковкой тут не то что проблема, тут полная… - не сдерживает эмоций работник кофейни на цокольном этаже «Vogue», который попросил не упоминать его имя. – Мы когда завозили оборудование в нашу точку, то 100 метров от шлагбаума до двери ехали один час и пятнадцать минут. Потому что просто не могли разъехаться с «заезжающими-выезжающими».
- Главный минус – нет парковки. Когда заселятся жильцы столбиков, будет коллапс. Автомобилисты начнут ставить свои машины прямо вот здесь, рядом с подъездами и на детской площадке. То есть будет проверка людей на наглость, - рассказывает житель дома «Vogue» Тимофей. - Мне повезло, что я живу на 6-ом этаже. Если застрянет лифт, а такое уже случалось, то подниматься не высоко. И из окон хоть немного будут видны верхушки деревьев.
"Жильцы хорошие. Не мусорят"
- Главный плюс для меня — это то, что здесь очень хорошие жильцы. По крайней мере те, которые успели заселиться. Они не мусорят, если намусорили – убирают. У меня нет к ним никаких претензий, как и у них ко мне, - делиться дворник Сергей из товарищества собственников, которое обслуживает «Vogue». – Все понимаем, что у людей сейчас ремонты. Поэтому, где строители не смогли убрать, то это сделаем мы. Ну и мусора на контейнерной площадке всегда много, но опять же – ремонты. Но претензий ни к кому нет. Пока. Как оно будет дальше – посмотрим.
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«Квартиры хорошие, но с парковкой беда». Как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев»
Изначально жилой комплекс «Vogue» позиционировал себя как «Жизнь в самом центре природы» из-за близости к Парку Челюскинцев и Ботаническому саду. Но сейчас в этом...
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