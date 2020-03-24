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Документы по аккумуляторному заводу в Бресте повторно подали на госэкспертизу
24.03.2020 21:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проектировщик аккумуляторного завода под Брестом повторно подал документы на государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщили TUT.BY в «АйПауэр».
24 марта в телеграм-канале противников аккумуляторного завода
За комментарием TUT.BY обратился в администрацию компании.
По информации «АйПауэр», пакет документов отозвал генеральный проектировщик аккумуляторного завода.
«На основании анализа работы завода в период пусконаладочных работ и обращений граждан мы приняли концепцию оценки в проектной документации наиболее неблагоприятного воздействия предприятия на окружающую среду. При расчете в проекте были учтены максимально возможные поступления свинца в атмосферный воздух (
Сейчас проектная документация аккумуляторного завода находится в Республиканском центре государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.
Госэкспертиза — один из шагов на пути запуска завода. Проектную документацию «АйПауэр» передал 24 февраля после того, как вышли сроки общественной экологической экспертизы, которую поручил провести президент.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
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Проектировщик завода отозвал документы, доработал и вновь подал на госэкспертизу.
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