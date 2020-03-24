Документы по аккумуляторному заводу в Бресте повторно подали на госэкспертизу

Источник материала: Tut.by

Проектировщик аккумуляторного завода под Брестом повторно подал документы на государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщили TUT.BY в «АйПауэр».





24 марта в телеграм-канале противников аккумуляторного завода «Свінцовая варта» появилась информация о том, что «АйПауэр» отозвал документы для государственной экологической экспертизы.

За комментарием TUT.BY обратился в администрацию компании.

По информации «АйПауэр», пакет документов отозвал генеральный проектировщик аккумуляторного завода.

«На основании анализа работы завода в период пусконаладочных работ и обращений граждан мы приняли концепцию оценки в проектной документации наиболее неблагоприятного воздействия предприятия на окружающую среду. При расчете в проекте были учтены максимально возможные поступления свинца в атмосферный воздух ( до 29 кг в год . — Прим. TUT.BY), а также были уточнены выбросы от технологического оборудования. Специалисты, которые проводили государственную экологическую экспертизу, оценили эти расчеты как взятые с запасом. Поэтому проектная организация (ООО «НПФ «Экология». — Прим. TUT.BY) отозвала документацию, выполнила доработку и вновь подала весь пакет в Центр экологической экспертизы», — сообщили в компании.

Сейчас проектная документация аккумуляторного завода находится в Республиканском центре государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.

Госэкспертиза — один из шагов на пути запуска завода. Проектную документацию «АйПауэр» передал 24 февраля после того, как вышли сроки общественной экологической экспертизы, которую поручил провести президент.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.