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Румас рассказал, кто заплатит премию за поставки российской нефти в Минск
24.03.2020 21:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Приоритет в поставках нефти в Беларусь по новым, согласованным с правительством России, условиям получат те компании, которые без премии поставляли нефть в Беларусь в первом квартале, пока шли сложные переговоры двух стран, заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
— Только в субботу договорились с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии. Из этой премии, 11,7 доллара с тонны, 7 долларов снижают компании, оставшиеся 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя, — рассказал Румас.
Премьер-министр также прокомментировал заявление «Роснефти», которая в понедельник, 23 марта,
Румас отметил, что «Роснефть» настаивала «на полной премии».
— Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти. К примеру, предоставят большую отсрочку оплаты. Так что еще не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков. Приоритет будет у тех, кто в это сложное для нас время, в первом квартале, поставлял нефть на наши НПЗ без премии. Это компании Гуцериева, еще некоторые небольшие компании. При прочих равных им будет безусловный приоритет, — заверил премьер.
Как сообщал TUT.BY, практически весь первый квартал Беларусь и Россия не могли договориться о поставках нефти в Беларусь. НПЗ работали с половинной загрузкой, используя альтернативные поставки, собственное сырье (в прежние годы свою нефть Беларусь экспортировала) и поставки через компании Михаила Гуцериева. 21 марта пресс-служба российского кабмина
Согласно индикативному балансу между странами, в 2020 году Россия может поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц.
С начала 2020 года пять крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть»)
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Приоритет в поставках нефти в Беларусь по новым, согласованным с правительством России, условиям получат те компании, которые без премии поставляли нефть в...
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