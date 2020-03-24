Румас рассказал, кто заплатит премию за поставки российской нефти в Минск

Источник материала: Tut.by

Приоритет в поставках нефти в Беларусь по новым, согласованным с правительством России, условиям получат те компании, которые без премии поставляли нефть в Беларусь в первом квартале, пока шли сложные переговоры двух стран, заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Только в субботу договорились с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии. Из этой премии, 11,7 доллара с тонны, 7 долларов снижают компании, оставшиеся 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя, — рассказал Румас.

Премьер-министр также прокомментировал заявление «Роснефти», которая в понедельник, 23 марта, подтвердила возобновление поставок нефти в Беларусь с премией 5 долларов за тонну, «на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне».

Румас отметил, что «Роснефть» настаивала «на полной премии».

— Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти. К примеру, предоставят большую отсрочку оплаты. Так что еще не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков. Приоритет будет у тех, кто в это сложное для нас время, в первом квартале, поставлял нефть на наши НПЗ без премии. Это компании Гуцериева, еще некоторые небольшие компании. При прочих равных им будет безусловный приоритет, — заверил премьер.

Как сообщал TUT.BY, практически весь первый квартал Беларусь и Россия не могли договориться о поставках нефти в Беларусь. НПЗ работали с половинной загрузкой, используя альтернативные поставки, собственное сырье (в прежние годы свою нефть Беларусь экспортировала) и поставки через компании Михаила Гуцериева. 21 марта пресс-служба российского кабмина сообщила , что премьер-министры Беларуси и России договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях».

Согласно индикативному балансу между странами, в 2020 году Россия может поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц.

С начала 2020 года пять крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть») не поставляли сырье для переработки в Беларусь. При этом 4 компании имеют в Беларуси свои заправки. Яблоко раздора — размер премии. Минск считал нецелесообразным платить премию поставщикам в условиях удорожания российской нефти для Беларуси в связи с реализацией налогового маневра.