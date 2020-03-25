|
Расследование по факту исчезновения Юрия Захаренко приостановили. Его возобновляли после заявлений экс-бойца СОБРа
25.03.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предварительное расследование уголовного дела по факту исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко вновь приостановлено. Об этом сообщает
Правозащитник получил уведомление из Следственного комитета, подписанное начальником отдела, полковником юстиции Юрием Варавко. В нем говорится, что следствие было приостановлено 18 марта «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
«В случае его установления расследование будет незамедлительно возобновлено», — говорится в документе.
Правозащитник заявил, что его не удивил тот факт, что расследование приостановили, хотя «в любом случае следователь был обязан предпринять все возможности для допроса Юрия Гаравского, который признался в убийстве и представил свои доказательства. Тем более, что правительство Швейцарии ему бы в этом не препятствовало».
Расследование, напомним, было
Александр Лукашенко назвал заявление Гаравского провокацией и сообщил, что дал команду Следственному комитету разобраться с озвученной им информацией.
— Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск, —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование по факту исчезновения Юрия Захаренко приостановили. Его возобновляли после заявлений экс-бойца СОБРа
Правозащитник заявил, что его не удивил тот факт, что расследование приостановили, хотя «в любом случае, следователь был обязан предпринять все возможности для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)