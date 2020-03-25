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Расследование по факту исчезновения Юрия Захаренко приостановили. Его возобновляли после заявлений экс-бойца СОБРа

25.03.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предварительное расследование уголовного дела по факту исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко вновь приостановлено. Об этом сообщает «Беларуская праўда» со ссылкой на правозащитника Олега Волчека.

Правозащитник получил уведомление из Следственного комитета, подписанное начальником отдела, полковником юстиции Юрием Варавко. В нем говорится, что следствие было приостановлено 18 марта «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

«В случае его установления расследование будет незамедлительно возобновлено», — говорится в документе.

Фото: belprauda.org

Правозащитник заявил, что его не удивил тот факт, что расследование приостановили, хотя «в любом случае следователь был обязан предпринять все возможности для допроса Юрия Гаравского, который признался в убийстве и представил свои доказательства. Тем более, что правительство Швейцарии ему бы в этом не препятствовало».

Расследование, напомним, было возобновлено 18 декабря прошлого года после резонанса от заявления экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского об участии в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Александр Лукашенко назвал заявление Гаравского провокацией и сообщил, что дал команду Следственному комитету разобраться с озвученной им информацией.

— Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск, — заявил президент в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

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Правозащитник заявил, что его не удивил тот факт, что расследование приостановили, хотя «в любом случае, следователь был обязан предпринять все возможности для...
 
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