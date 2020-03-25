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Минск-Пекин: устойчивое сотрудничество

25.03.2020 09:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Устойчивость и эффективность внешних связей Беларуси и Китая  в политике,  дипломатии и главное  - экономике. Об этом накануне говорили во Дворце Независимости Александр Лукашенко и посол КНР в Минске. Оба государства намерены нарастить торговое сотрудничество, даже несмотря на нелегкую мировую повестку. Белорусский лидер подробно остановился на тех проектах, которые сегодня успешно переживают вирусный стресс-тест  на прочность.

Отметим, товарооборот Минска и Пекина сейчас составляет чуть более четырех с половиной миллиардов долларов. За предыдущий год он показал рост в 22 процента. Экспорт  700  миллионов, что тоже выше на 32 пункта. Активно инвестирует Поднебесная и в нашу землю  -  прямых вложений на 141 миллион долларов. Флагман общих планов - индустриальный парк «Великий камень». Там уже зарегистрировано 59 резидентов. Последнее пополнение, к слову, было пять дней назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Устойчивость и эффективность внешних связей Беларуси и Китая  в политике,  дипломатии и главное  - экономике. Об этом накануне говорили во Дворце Независимости...
 
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