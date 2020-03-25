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"Камволь" прошел масштабную модернизацию. Комбинат посетила Наталья Кочанова

25.03.2020 21:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Расширить ассортимент и выйти на продажу продукции с высокой добавленной стоимостью - такие задачи призван решить созданный на "Камволе" дизайн-центр. Сегодня комбинат посетила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Предприятие прошло масштабную модернизацию. Ее итогом должны стать расширение ассортимента, повышение качества и снижение себестоимости продукции. Это позволит выйти на запланированные инвестпроектом параметры эффективности. Напомним, кроме парламентской деятельности, Наталья Кочанова курирует Минск в качестве уполномоченного Президента. Во время посещения "Камволя" она ознакомилась с деятельностью дизайн-центра.

"Камволь" прошел масштабную модернизацию.jpg


По сути, это производственно-образовательная площадка для креативных художников. Свою фантазию они воплощают в мужских и женских костюмах. Все модели - из произведенной на предприятии ткани. Таким образом реализовали идею продавать не только ткань, но и готовые изделия. А новое направление деятельности - это новые рабочие места. 


Наталья Кочанова пообщалась с трудовым коллективом

"Камволь" прошел масштабную модернизацию. Комбинат посетила Наталья Кочанова


 После модернизации специалисты работают в достойных условиях на современном оборудовании. Швейные предприятия страны должны работать на собственном сырье. А потенциальные мощности производства позволяют удовлетворить потребности внутреннего рынка. Кроме того, перед "Камволем" стоит задача увеличивать экспорт и выпускать продукцию, конкурентную на мировом рынке.
 
Теги: Минск
 
 
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Расширить ассортимент и выйти на продажу продукции с высокой добавленной стоимостью - такие задачи призван решить созданный на "Камволе" дизайн-центр. Сегодня...
 
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