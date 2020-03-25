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Власти хотят нарастить долю белорусских товаров на полках магазинов. Просят поддержки у банков
25.03.2020 20:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси изыскивает возможности увеличить долю белорусских товаров на прилавках магазинов. С этой целью у коммерческих банков запросили информацию о взаимоотношениях с отечественными производителями. Это следует из письма Национального банка в адрес комбанков.
В документе говорится, что в настоящее время правительство «изыскивает резервы» для роста объемов реализации товаров отечественного производства на внутреннем рынке.
В этой связи Нацбанк просит комбанки «предоставить информацию о реализуемых партнерских программах с отечественными производителями товаров и услуг, кредитных продуктах на приобретение товаров отечественного производства, а также о возможных вариантах и перспективах их дальнейшего развития».
Розничные продажи белорусских товаров
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) называют две основные причины, почему падают продажи отечественных товаров — недостаточная их конкурентоспособность и сокращение производства.
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Правительство Беларуси изыскивает возможности увеличить долю белорусских товаров на прилавках магазинов. С этой целью у коммерческих банков запросили...
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