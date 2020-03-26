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Нацбанк поддержит реальный сектор экономики
26.03.2020 11:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк Беларуси принял решение применить дополнительные меры для повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики.
Об этом говорится в пресс-релизе на
На период до 31 декабря 2020 года:
1) банкам дается право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта;
2) при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:
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Национальный банк Беларуси принял решение применить дополнительные меры для повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному...
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