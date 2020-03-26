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Нацбанк поддержит реальный сектор экономики

26.03.2020 11:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный банк Беларуси принял решение применить дополнительные меры для повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики.

Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте регулятора.

На период до 31 декабря 2020 года:

1) банкам дается право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта;

2) при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:

  • специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте формировать в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному Нацбанком по отношению к соответствующей иностранной валюте на 1 марта 2020 года;
  • относить задолженность по активам, подверженным кредитному риску, и условные обязательства в иностранной валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев;
  • относить обеспечение, полученное по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, к высококачественному обеспечению без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце;
  • оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к периодичности проведения такой оценки.

 
 
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Национальный банк Беларуси принял решение применить дополнительные меры для повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному...
 
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