Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

Источник материала: Вороновская газета





Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год и изменений в налоговое законодательство начнется в ближайшее время. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Работу над бюджетом Владимир Андрейченко назвал важнейшим направлением деятельности парламента. «Уже в ближайшее время начнется подготовка республиканского бюджета на 2021 год и изменений в налоговое законодательство. Профильным комиссиям необходимо активно включиться в эту работу, вносить свои предложения. Не должны оставаться в стороне и остальные парламентарии», — сказал он.





Спикер призвал обсуждать имеющиеся проблемы, возможные инициативы, в том числе и на местах с руководством исполкомов, предприятий. «Все идеи должны быть реальными и рассматриваться при подготовке бюджета на 2021 год», — подчеркнул он.

Весенняя сессия Палаты представителей откроется 2 апреля. Парламентариев ожидает серьезная и напряженная работа. При этом Владимир Андрейченко отметил, что депутаты уже активно включились в законотворческий процесс. В результате более половины из находящихся в Палате представителей законопроектов, 36 из 64, подготовлены, внесены в проект повестки дня и будут рассмотрены в Овальном зале на ближайших заседаниях. Остальные проекты законов отрабатываются в соответствии с сессионным графиком.





«Нам следует уделить особое внимание законопроектам, которые вызывают повышенный интерес населения и субъектов хозяйствования. Это проекты законов по вопросам хозяйственных обществ, торговли и общепита, рекламы, прав инвалидов и их социальной интеграции, блок законопроектов, касающихся сферы здравоохранения», — перечислил спикер.





Работа над такими документами должна сопровождаться серьезными экспертными оценками, обсуждениями с представителями общественных объединений, бизнес-сообщества и анализом правоприменительной практики, напомнил председатель Палаты представителей. Следует учитывать мнения и пожелания граждан, которые депутаты аккумулируют при работе в избирательных округах, добавил он.





На ближайшие месяцы в парламенте запланирован ряд практикоориентированных мероприятий: семинары, круглые столы, выездные заседания. «Желательно, чтобы результатом таких мероприятий были не только дискуссии, но и конкретные предложения, рекомендации, которые могут лечь в основу нашей дальнейшей деятельности», — акцентировал Владимир Андрейченко.





Совет Палаты представителей рассмотрел сегодня не только вопросы весенней сессии, но и создание рабочей группы Национального собрания по достижению Беларусью Целей устойчивого развития. Утверждено положение о рабочих группах по сотрудничеству с парламентами иностранных государств и делегациях Национального собрания в международных парламентских организациях. Рассматривался также вопрос о формировании рабочей группы Национального собрания по делам белорусов зарубежья.

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