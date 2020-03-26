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Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

26.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год и изменений в налоговое законодательство начнется в ближайшее время. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Работу над бюджетом Владимир Андрейченко назвал важнейшим направлением деятельности парламента. «Уже в ближайшее время начнется подготовка республиканского бюджета на 2021 год и изменений в налоговое законодательство. Профильным комиссиям необходимо активно включиться в эту работу, вносить свои предложения. Не должны оставаться в стороне и остальные парламентарии», — сказал он.

Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

Спикер призвал обсуждать имеющиеся проблемы, возможные инициативы, в том числе и на местах с руководством исполкомов, предприятий. «Все идеи должны быть реальными и рассматриваться при подготовке бюджета на 2021 год», — подчеркнул он.

Весенняя сессия Палаты представителей откроется 2 апреля. Парламентариев ожидает серьезная и напряженная работа. При этом Владимир Андрейченко отметил, что депутаты уже активно включились в законотворческий процесс. В результате более половины из находящихся в Палате представителей законопроектов, 36 из 64, подготовлены, внесены в проект повестки дня и будут рассмотрены в Овальном зале на ближайших заседаниях. Остальные проекты законов отрабатываются в соответствии с сессионным графиком.

Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

«Нам следует уделить особое внимание законопроектам, которые вызывают повышенный интерес населения и субъектов хозяйствования. Это проекты законов по вопросам хозяйственных обществ, торговли и общепита, рекламы, прав инвалидов и их социальной интеграции, блок законопроектов, касающихся сферы здравоохранения», — перечислил спикер.

Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

Работа над такими документами должна сопровождаться серьезными экспертными оценками, обсуждениями с представителями общественных объединений, бизнес-сообщества и анализом правоприменительной практики, напомнил председатель Палаты представителей. Следует учитывать мнения и пожелания граждан, которые депутаты аккумулируют при работе в избирательных округах, добавил он.

Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

На ближайшие месяцы в парламенте запланирован ряд практикоориентированных мероприятий: семинары, круглые столы, выездные заседания. «Желательно, чтобы результатом таких мероприятий были не только дискуссии, но и конкретные предложения, рекомендации, которые могут лечь в основу нашей дальнейшей деятельности», — акцентировал Владимир Андрейченко.

Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

Совет Палаты представителей рассмотрел сегодня не только вопросы весенней сессии, но и создание рабочей группы Национального собрания по достижению Беларусью Целей устойчивого развития. Утверждено положение о рабочих группах по сотрудничеству с парламентами иностранных государств и делегациях Национального собрания в международных парламентских организациях. Рассматривался также вопрос о формировании рабочей группы Национального собрания по делам белорусов зарубежья.

https://www.belta.by

 
 
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Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год и изменений в налоговое законодательство начнется в ближайшее время. Об этом сегодня на заседании Совета...
 
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