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Как найти и привести товар из-за рубежа: ликбез по эффективному экспорту, 11 февраля в бизнес-клубе

03.02.2025 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Из-за санцкий, в 2024-2025 многие импортеры столкнулись с невозможностью ввоза товаров в Беларусь. Сейчас рынок в активном поиске альтернативных поставщиков.

Как быстро это сделать  и не ошибиться — об этом мы поговорим 11 февраля, на мастер-классе в Клубе Про бизнес.

Обсудим:

  • Алгоритм поиска зарубежного поставщика в любой сфере бизнеса из любой страны
  • Что надо знать прежде, чем начать поиск? Что делать после?
  • Источники поиска: международные таможенные базы, маркетинговые инструменты.
  • Список источников поиска зарубежных контрагентов из разных стран

Время и дата:

  • 19:00−21:00
  • Место: конференц-зале «Делового центра» (Минск, ул. Мясникова, 70)

Приглашенный эксперт — Мария Николаевич (стратегический маркетолог, сопровождает импортеров и экспортеров по вопросам развития бизнеса на зарубежных рынках. 300+ найденных альтернативных поставщиков в разных сферах из 26+ стран, 200+ кейсов по урегулированию рекламаций на разных стадиях сотрудничества.


⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая фирма «Беляевы и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 11 февраля!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за санцкий, в 2024-2025 многие импортеры столкнулись с невозможностью ввоза товаров в Беларусь. Сейчас рынок в активном поиске альтернативных поставщиков.
 
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