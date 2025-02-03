Как найти и привести товар из-за рубежа: ликбез по эффективному экспорту, 11 февраля в бизнес-клубе

Источник материала: ProBusiness





Из-за санцкий, в 2024-2025 многие импортеры столкнулись с невозможностью ввоза товаров в Беларусь. Сейчас рынок в активном поиске альтернативных поставщиков.

Как быстро это сделать и не ошибиться — об этом мы поговорим 11 февраля, на мастер-классе в Клубе Про бизнес.

Обсудим:

Алгоритм поиска зарубежного поставщика в любой сфере бизнеса из любой страны

Что надо знать прежде, чем начать поиск? Что делать после?

Источники поиска: международные таможенные базы, маркетинговые инструменты.

Список источников поиска зарубежных контрагентов из разных стран

Время и дата:

Приглашенный эксперт — Мария Николаевич (стратегический маркетолог, сопровождает импортеров и экспортеров по вопросам развития бизнеса на зарубежных рынках. 300+ найденных альтернативных поставщиков в разных сферах из 26+ стран, 200+ кейсов по урегулированию рекламаций на разных стадиях сотрудничества.





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Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





Юридический партнер Клуба

Юридическая фирма «Беляевы и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах





Ждем Вас 11 февраля!



В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!