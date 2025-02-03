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Как найти и привести товар из-за рубежа: ликбез по эффективному экспорту, 11 февраля в бизнес-клубе
03.02.2025 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Из-за санцкий, в 2024-2025 многие импортеры столкнулись с невозможностью ввоза товаров в Беларусь. Сейчас рынок в активном поиске альтернативных поставщиков.
Как быстро это сделать и не ошибиться — об этом мы поговорим 11 февраля, на мастер-классе в Клубе Про бизнес.
Обсудим:
Время и дата:
Приглашенный эксперт — Мария Николаевич (стратегический маркетолог, сопровождает импортеров и экспортеров по вопросам развития бизнеса на зарубежных рынках. 300+ найденных альтернативных поставщиков в разных сферах из 26+ стран, 200+ кейсов по урегулированию рекламаций на разных стадиях сотрудничества.
⇒ Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Технологический партнер Клуба
Юридический партнер Клуба
Ждем Вас 11 февраля!
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Из-за санцкий, в 2024-2025 многие импортеры столкнулись с невозможностью ввоза товаров в Беларусь. Сейчас рынок в активном поиске альтернативных поставщиков.
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