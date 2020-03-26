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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К посеву яровых уже приступили в южных районах Беларуси Активная работа сейчас идет у аграриев. 3 из 6 регионов Беларуси практически полностью подготовили почву под массовый сев яровых. В южных районах уже приступили к...

Активная работа сейчас идет у аграриев. 3 из 6 регионов Беларуси практически полностью подготовили почву под массовый сев яровых. В южных районах уже приступили к посеву. Несмотря на то, что работу замедляют ночные заморозки, техника - в полях.О том, как проходит старт хлебного сезона,Как правильно подготовить почву и когда начинать работу, чтобы не навредить злаковым… Для молодого агронома Андрея Нагорного это первый хлебный сезон. А поэтому почти полувековой опыт старшего коллеги для новичка на вес золота. В хозяйстве "Рубежевичи" к посевным работам приступили еще неделю назад. Делают ставку на слаженную командную работу.Сказалась бесснежная зима. А поэтому в теплые мартовские дни на полях не теряют ни минуты. Все строго по технологии.Чтобы культуры постоянно приносили высокий урожай, ежегодно они меняют место жительства. Так растения не успевают привыкнуть к вредителям. Так, на этом поле в прошлом году собирали зернобобовые, в этом созреет овес.Его посеяли несколько дней назад. Чтобы оптимизировать работу, сегодня добавляют травы. Их соберут через несколько месяцев после основного урожая. А пока весеннюю статистику предприятия пополняют буквально каждый час.А это Пуховичский район. Опытный аграрий Александр Славиковский к посевной подошел с энтузиазмом. Руководитель хозяйства хорошо знаком со всеми этапами производства: сам работал и на тракторе, и на комбайне. К высокому результату подстегивают прошлогодние показатели - тогда урожайность яровой пшеницы составила 60 центнеров с гектара.По такому принципу сейчас работают во всех хозяйствах. В стране уже засеяли 200 тысяч гектаров ранними яровыми. В лидерах - южные регионы. В Брестской и Гомельской областях засеяно свыше 70% площадей.Как только эти работы завершат, приступят к севу кукурузы. Примерно в середине апреля. Чуть позже свое место на полях займет картофель и свекла.