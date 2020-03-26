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К посеву яровых уже приступили в южных районах Беларуси

26.03.2020 21:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Активная работа сейчас идет у аграриев. 3 из 6 регионов Беларуси практически полностью подготовили почву под массовый сев яровых. В южных районах уже приступили к посеву. Несмотря на то, что работу замедляют ночные заморозки, техника - в полях.

О том, как проходит старт хлебного сезона, Александра Кавелич

Как правильно подготовить почву и когда начинать работу, чтобы не навредить злаковым… Для молодого агронома Андрея Нагорного это первый хлебный сезон. А поэтому почти полувековой опыт старшего коллеги для новичка на вес золота. В хозяйстве "Рубежевичи" к посевным работам приступили еще неделю назад. Делают ставку на слаженную командную работу. 

Андрей Нагорный, агроном: "Почва к посеву готова, просто заморозки с утра не всегда позволяют выйти в поля. Стараемся посеять в кратчайшие сроки, потому что влага уходит, влаги в этом году мало было".

Сказалась бесснежная зима. А поэтому в теплые мартовские дни на полях не теряют ни минуты. Все строго по технологии. 

Чтобы культуры постоянно приносили высокий урожай, ежегодно они меняют место жительства. Так растения не успевают привыкнуть к вредителям. Так, на этом поле в прошлом году собирали зернобобовые, в этом созреет овес.

Его посеяли несколько дней назад. Чтобы оптимизировать работу, сегодня добавляют травы. Их соберут через несколько месяцев после основного урожая. А пока весеннюю статистику предприятия пополняют буквально каждый час. 

А это Пуховичский район. Опытный аграрий Александр Славиковский к посевной подошел с энтузиазмом. Руководитель хозяйства хорошо знаком со всеми этапами производства: сам работал и на тракторе, и на комбайне. К высокому результату подстегивают прошлогодние показатели - тогда урожайность яровой пшеницы составила 60 центнеров с гектара. 

Александр Славиковский, директор сельскохозяйственного предприятия: "Мы закончили уже внесение органики, фосфорные удобрения внесли уже. Уже можно приступать сеять, и ничего не повредит. Немного мы испугались этих заморозков, поскольку было минус 8-10 по нашему хозяйству, нашей зоне. Просматриваю каждый день прогноз, то надо вклиниваться на все 100%".

По такому принципу сейчас работают во всех хозяйствах. В стране уже засеяли 200 тысяч гектаров ранними яровыми. В лидерах - южные регионы. В Брестской и Гомельской областях засеяно свыше 70% площадей. 

Как только эти работы завершат, приступят к севу кукурузы. Примерно в середине апреля. Чуть позже свое место на полях займет картофель и свекла. 

 
 
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Активная работа сейчас идет у аграриев. 3 из 6 регионов Беларуси практически полностью подготовили почву под массовый сев яровых. В южных районах уже приступили к...
 
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