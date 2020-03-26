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Главреда «Ежедневника» Сергея Сацука заключили под стражу
26.03.2020 21:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении главреда известного делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
По данным представителя «БАЖ», неизвестно, предъявили ли уже обвинения журналисту.
Напомним, Сергея Сацука
26 марта в офисе «Ежедневника» прошел
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В отношении главреда известного делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу/
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