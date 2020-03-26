ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экономика дня

26.03.2020 22:04 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Республиканский союз туриндустрии выступает за структурирование сферы агроэкотуризма

Условия, которые 372 указ обеспечил развитию агроэкотуризма в стране, говорят цифрами. На момент подписания документа в 2006 году были зарегистрированы 34 агроусадьбы, на 1 января 2020-го - 2760. А это инфраструктура в регионах и новые рабочие места. За последние годы чуть более сотни усадеб интегрировались в реальный сектор классического туризма и знакомят гостей с традиционными ремеслами, национальной культурой, этнографией, локальной экосистемой и региональной кухней.

Филипп Гулый, председатель РСТИ: "Однако достаточно случаев, когда усадьбы успешно осваивали льготные кредитные средства, развивая лишь инфраструктуру частного хозяйства. Поэтому сегодня мы выступаем за структурирование отрасли и внедрение дифференцированного подхода".

"Великий камень" откроет центр инноваций

Инновационный кластер "Великий камень" готов встретить пятилетний майский юбилей открытием новых важных инфраструктурных объектов. Среди них - центр инноваций. В центр будут приходить со стартапами или даже просто идеями, которые предстоит преобразовать в готовую бизнес-модель. 

Ломбарды и финансовые кооперативы будут предоставлять отсрочку платежа заемщикам

Ломбарды и финансовые кооперативы будут предоставлять отсрочку платежа заемщикам и отменят пени гражданам на основании больничного листа или справки о социальном отпуске без оплаты. 

Иван Радюкевич, председатель Ассоциации микрофинансовых организаций: "Рекомендация, скорее всего, будет бессрочная, мы считаем, что даже после того как пандемия закончится, будет правильно, в случае, если человек был недееспособен, если он болел, на этот период замораживать проценты по основному долгу". 

Также ломбардам и финансовым кооперативам уже со второго квартала этого года не рекомендуется поднимать процентные ставки по займам. Данная мера позволит уберечь рынок от спекуляций со стороны недобросовестных участников, ее выполнение будет контролироваться регуляторами.
 

Белорусский рынок недвижимости в силу своей инертности пока не отвечает на изменения валютного рынка

Белорусский рынок недвижимости в силу своей инертности пока не отвечает на изменения валютного рынка. Пока в относительно стабильном состоянии рынок удерживается за счет достаточно активного кредитования сделок с недвижимостью: банки, пусть и с некоторым повышением ставок, но продолжают выдавать займы населению. Впрочем, продавцы и покупатели спешат завершить ранее начатые сделки. 

КНР покупает рекордные объемы дешевой российской нефти 

Китай использует обвал цен на нефть для пополнения своих стратегических запасов. На неделе КНР покупала рекордный объем российской нефти сорта Urals на фоне падения спроса в Европе. Уже известно, что в течение следующих 4-х недель Китай закупит рекордные 1,6 млн. тонн российской нефти. Эксперты называют эти закупки спасательным кругом для российских компаний, поскольку в Европе почти нет спроса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканский союз туриндустрии выступает за структурирование сферы агроэкотуризма Условия, которые 372 указ обеспечил развитию агроэкотуризма в стране,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
К посеву яровых уже приступили в южных районах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика