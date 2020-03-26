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Республиканский союз туриндустрии выступает за структурирование сферы агроэкотуризма

"Великий камень" откроет центр инноваций

Ломбарды и финансовые кооперативы будут предоставлять отсрочку платежа заемщикам

Белорусский рынок недвижимости в силу своей инертности пока не отвечает на изменения валютного рынка

КНР покупает рекордные объемы дешевой российской нефти

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономика дня Республиканский союз туриндустрии выступает за структурирование сферы агроэкотуризма Условия, которые 372 указ обеспечил развитию агроэкотуризма в стране,...

Условия, которые 372 указ обеспечил развитию агроэкотуризма в стране, говорят цифрами. На момент подписания документа в 2006 году были зарегистрированы 34 агроусадьбы, на 1 января 2020-го - 2760. А это инфраструктура в регионах и новые рабочие места. За последние годы чуть более сотни усадеб интегрировались в реальный сектор классического туризма и знакомят гостей с традиционными ремеслами, национальной культурой, этнографией, локальной экосистемой и региональной кухней.Инновационный кластер "Великий камень" готов встретить пятилетний майский юбилей открытием новых важных инфраструктурных объектов. Среди них - центр инноваций. В центр будут приходить со стартапами или даже просто идеями, которые предстоит преобразовать в готовую бизнес-модель.Ломбарды и финансовые кооперативы будут предоставлять отсрочку платежа заемщикам и отменят пени гражданам на основании больничного листа или справки о социальном отпуске без оплаты.Также ломбардам и финансовым кооперативам уже со второго квартала этого года не рекомендуется поднимать процентные ставки по займам. Данная мера позволит уберечь рынок от спекуляций со стороны недобросовестных участников, ее выполнение будет контролироваться регуляторами.Белорусский рынок недвижимости в силу своей инертности пока не отвечает на изменения валютного рынка. Пока в относительно стабильном состоянии рынок удерживается за счет достаточно активного кредитования сделок с недвижимостью: банки, пусть и с некоторым повышением ставок, но продолжают выдавать займы населению. Впрочем, продавцы и покупатели спешат завершить ранее начатые сделки.Китай использует обвал цен на нефть для пополнения своих стратегических запасов. На неделе КНР покупала рекордный объем российской нефти сорта Urals на фоне падения спроса в Европе. Уже известно, что в течение следующих 4-х недель Китай закупит рекордные 1,6 млн. тонн российской нефти. Эксперты называют эти закупки спасательным кругом для российских компаний, поскольку в Европе почти нет спроса.