|
В Минске готовится к открытию современный бизнес-центр
26.03.2020 22:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАдминистративно-деловой комплекс класса "А" - "Аякс" готовится к открытию. Строительство уже завершено - вносятся последние штрихи в интерьер. Бизнес-центр, построенный группой компаний "Тапас", станет современным, удобным для работы и высокотехнологичным зданием. В белорусской столице новостроек такого уровня немного. Наша съемочная группа одной из первых побывала на этом важном для города и бизнеса объекте. Все подробности - у Антона Малюты.
Все мировые столицы движутся в одном ритме - ритме больших городов. Один из главных компонентов улиц мегаполиса - яркие краски медиафасадов.
Которые теперь есть и в Минске. Первопроходец - бизнес-центр "Футурис". А когда-то он был долгостроем, группа компаний "Тапас" выкупила его у первого застройщика - теперь это одно из самых современных и технологичных зданий столицы. Успешная реализация совместного проекта с китайскими партнерами показала: продолжению сотрудничества - быть. Причем на эксклюзивных условиях. Новый проект - комплекс "Аякс".
"Аякс" - это экономичность, экологичность и, конечно, технологичность. Отдельное внимание - системам энергоснабжения, вентиляции, кондиционирования и климат-контроля. Вся начинка приближена к передовым инновационным технологиям, которые применяют во всем мире. Айтишники, а они якорные арендаторы нового бизнес-центра, такой подход уже оценили.
Главная фишка - медиафасад. В Беларуси применение подобной технологии можно встретить лишь в единичных примерах. Однако она уже доказала свою эффективность и привлекательность. Работать мультимедийный экран "Аякса" будет от уровня 7 этажа и выше. Так, объект, расположенный в самом центре столицы, будет полезен и бизнесу, и городской среде.
К слову, назван новый бизнес-центр в честь одного из самых ярких и могущественных героев Древней Греции - Аякса Великого. Его имя до сих пор живет как символ силы в классических поговорках, в названиях мощных устройств, спортивных клубах, а теперь - и бизнес-центре. А в сильном бизнесе сегодня заинтересованы все.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Административно-деловой комплекс класса "А" - "Аякс" готовится к открытию. Строительство уже завершено - вносятся последние штрихи в интерьер. Бизнес-центр,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)