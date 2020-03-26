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В Минске готовится к открытию современный бизнес-центр

26.03.2020 22:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Административно-деловой комплекс класса "А" - "Аякс"   готовится к открытию.  Строительство уже завершено - вносятся последние штрихи в интерьер.  Бизнес-центр, построенный группой компаний "Тапас", станет современным, удобным для работы и высокотехнологичным зданием.  В белорусской столице новостроек такого уровня немного.  Наша съемочная группа одной из первых побывала на этом важном для города и бизнеса объекте. Все подробности - у Антона Малюты.

Все мировые столицы движутся в одном ритме - ритме больших городов. Один из главных компонентов улиц мегаполиса - яркие краски медиафасадов. 

Которые теперь есть и в Минске. Первопроходец - бизнес-центр "Футурис". А когда-то он был долгостроем,   группа компаний "Тапас" выкупила его у первого застройщика - теперь это одно из самых современных и технологичных зданий столицы. Успешная реализация совместного проекта с китайскими партнерами показала: продолжению сотрудничества - быть. Причем на эксклюзивных условиях. Новый проект - комплекс "Аякс".

"Аякс" - это экономичность, экологичность и, конечно, технологичность. Отдельное внимание - системам энергоснабжения, вентиляции, кондиционирования и климат-контроля. Вся начинка приближена к передовым инновационным технологиям, которые применяют во всем мире. Айтишники,  а они якорные арендаторы нового бизнес-центра,   такой подход уже оценили.

Главная  фишка - медиафасад. В Беларуси применение подобной технологии можно встретить лишь в единичных примерах. Однако она уже доказала свою эффективность и привлекательность. Работать мультимедийный экран "Аякса" будет от уровня 7 этажа и выше. Так, объект, расположенный в самом центре столицы, будет полезен и бизнесу, и городской среде.

К слову, назван новый бизнес-центр в честь одного из самых ярких и могущественных героев Древней Греции - Аякса Великого. Его имя до сих пор живет как символ силы в классических поговорках, в названиях мощных устройств, спортивных клубах, а теперь - и бизнес-центре. А в сильном бизнесе сегодня заинтересованы все. 

 
Теги: Минск
 
 
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Административно-деловой комплекс класса "А" - "Аякс"   готовится к открытию.  Строительство уже завершено - вносятся последние штрихи в интерьер.  Бизнес-центр,...
 
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