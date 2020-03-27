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Пересмотрен приговор анархистам Емельянову и Комару. Ранее они получили по 7 лет лишения свободы
27.03.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судебная коллегия Минского городского суда смягчила приговор анархистам Никите Емельянову и Ивану Комару. Об этом
Сегодня в в Минском городском суде прошло рассмотрение апелляционных жалоб активистов анархического движения Никиты Емельянова и Ивана Комара. В результате приговор был изменен по нескольким частям обвинения. Окончательное решение суда (путем частичного сложения):
Сами осужденные в суд доставлены не были и судебное заседание прошло без их участия.
Напомним, ранее суд Советского района Минска
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Сегодня в в Минском городском суде прошло рассмотрение апелляционных жалоб активистов анархического движения Никиты Емельянова и Ивана Комара.
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