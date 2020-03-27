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Пересмотрен приговор анархистам Емельянову и Комару. Ранее они получили по 7 лет лишения свободы

27.03.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судебная коллегия Минского городского суда смягчила приговор анархистам Никите Емельянову и Ивану Комару. Об этом сообщает лишенный регистрации Правозащитный центр «Весна».


Фото правозащитного центра «Весна», spring96.org

Сегодня в в Минском городском суде прошло рассмотрение апелляционных жалоб активистов анархического движения Никиты Емельянова и Ивана Комара. В результате приговор был изменен по нескольким частям обвинения. Окончательное решение суда (путем частичного сложения):

  • Никита Емельянов — 4 года колонии строгого режима;
  • Иван Комар — 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Сами осужденные в суд доставлены не были и судебное заседание прошло без их участия.

Напомним, ранее суд Советского района Минска приговорил Емельянова и Комара к 7 годам лишения свободы каждого за акции возле здания суда и СИЗО в столице. Правозащитники признали молодых людей политзаключенными и призвали пересмотреть приговор. Емельянов и Комар были наказаны чрезмерно жестко и непропорционально содеянному, указали правозащитники.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в в Минском городском суде прошло рассмотрение апелляционных жалоб активистов анархического движения Никиты Емельянова и Ивана Комара.
 
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