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Журналистов «Ежедневника» допросили в КГК, главный редактор Сергей Сацук находится на «Володарке»
27.03.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудников издания «Ежедневник», чей главный редактор Сергей Сацук был задержан в среду допросили в департаменте финансовых расследований КГК Беларуси,
Журналистов Александра Сацука, Вадима Сеховича, Андрея Александровича и главного бухгалтера «Ежедневника» сегодня допросили в качестве свидетелей по делу Сергея Сацука в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.
Сам Сергей Сацук помещен в минское СИЗО № 1 на улице Володарского. Об этом
Он рассказал, что родственникам до сих пор не удалось отдать брату передачу.
— К нему применили арест и на «Володарку» его завезли вчера вечером, — сказал он. — До сих пор не смогли передать ему передачу. Полдня вчера его дочь отстояла в очереди в ИВС на Окрестина. Пока очередь до нее дошла, то уже не приняли, поскольку его увезли в департамент финансовых расследований, а потом прием передач закончился. Третий день уже человек без элементарных даже принадлежностей каких-то гигиенических находится.
По словам брата, сегодня родственники уже поехали в СИЗО на Володарского, чтобы вновь попытаться передать передачу.
Александр Сацук не знает, будут ли сегодня проводиться какие-либо следственные действия в отношении брата.
— Нам ничего не сообщают, — отметил он. — Вчера адвокат при мне звонила человеку, который руководит следственной группой, он сказал, что никаких вчера следственных действий с ним не планируется осуществлять. Тем не менее, они его забрали из ИВС и повезли в ДФР, то есть осуществлялись какие-то действия.
Напомним, главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука
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В качестве свидетелей в департамент финансовых расследований КГК были вызваны сотрудники «Ежедневника», а брат задержанного главного редактора издания Сергея...
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