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Президент посещает предприятие "Белгипс"

27.03.2020 12:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Нормы в строительстве, реализация инвестпроектов в отрасли и безопасность людей. Эти темы сегодня в фокусе внимания на высшем уровне.

"Белгипс" - единственный в нашей стране производитель строительных смесей, гипсовых плит и премиксов 

Президент посещает предприятие "Белгипс" - единственный в нашей стране производитель строительных смесей, гипсовых плит и премиксов. История завода насчитывает уже более 70 лет. За это время здесь значительно расширили линейку продукции. Чуть менее года назад завод завершил модернизацию, в минувшем августе уже вышел на производственные мощности. Рынок стройматериалов  высококонкурентный, потому ставку делают на инновационную продукцию. Безусловно, завод ориентирован на экспорт. 

Сегодня  внешнеторговые направления - Украина, страны Прибалтики и Польша

Разговор на предприятии Президент начинает с ситуации в целом в строительной отрасли Беларуси. Необходимо устранить имеющиеся барьеры. К этому разговору еще вернутся, Президент спросит за каждое поручение.

Президент посещает предприятие "Белгипс"


Александр Лукашенко ознакомился с результатами работы завода, особенностями производства строительных материалов из гипса. В эти минуты Президент общается с коллективом предприятия.

 
 
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Нормы в строительстве, реализация инвестпроектов в отрасли и безопасность людей. Эти темы сегодня в фокусе внимания на высшем уровне. "Белгипс" - единственный в...
 
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