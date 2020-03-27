Источник материала: БT

"Белгипс" - единственный в нашей стране производитель строительных смесей, гипсовых плит и премиксов

Сегодня внешнеторговые направления - Украина, страны Прибалтики и Польша

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент посещает предприятие "Белгипс" Нормы в строительстве, реализация инвестпроектов в отрасли и безопасность людей. Эти темы сегодня в фокусе внимания на высшем уровне. "Белгипс" - единственный в...

Нормы в строительстве, реализация инвестпроектов в отрасли и безопасность людей. Эти темы сегодня в фокусе внимания на высшем уровне.Президент посещает предприятие "Белгипс" - единственный в нашей стране производитель строительных смесей, гипсовых плит и премиксов. История завода насчитывает уже более 70 лет. За это время здесь значительно расширили линейку продукции. Чуть менее года назад завод завершил модернизацию, в минувшем августе уже вышел на производственные мощности. Рынок стройматериалов высококонкурентный, потому ставку делают на инновационную продукцию. Безусловно, завод ориентирован на экспорт.Разговор на предприятии Президент начинает с ситуации в целом в строительной отрасли Беларуси. Необходимо устранить имеющиеся барьеры. К этому разговору еще вернутся, Президент спросит за каждое поручение.Александр Лукашенко ознакомился с результатами работы завода, особенностями производства строительных материалов из гипса. В эти минуты Президент общается с коллективом предприятия.