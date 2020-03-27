Лукашенко выступил за европейские стандарты в строительстве

Необходимо вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны, заявил Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Белгипс».

Официальный белорусский лидер напомнил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад. По его мнению, нужно отказаться от излишнего нормирования и перейти к европейским стандартам.

«У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги», - сказал Лукашенко.

По его словам, более экономные подходы использовались при строительстве спортивного комплекса «Минск-Арена».

Серьезно вернуться к вопросу официальный лидер планирует после выборов. Нужно сказать, что пока кампания официально не запущена.

«Надо раскрепостить там, где нужно», - подчеркнул Александр Лукашенко.