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Лукашенко выступил за европейские стандарты в строительстве

27.03.2020 12:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Необходимо вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны, заявил Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Белгипс».

Официальный белорусский лидер напомнил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад. По его мнению, нужно отказаться от излишнего нормирования и перейти к европейским стандартам.

«У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги», - сказал Лукашенко.

По его словам, более экономные подходы использовались при строительстве спортивного комплекса «Минск-Арена».

Серьезно вернуться к вопросу официальный лидер планирует после выборов. Нужно сказать, что пока кампания официально не запущена.

«Надо раскрепостить там, где нужно», - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом не должна пострадать безопасность строений, передает пресс-служба президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Необходимо вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны, заявил Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Белгипс».
 
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