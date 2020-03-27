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Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся 1 апреля — Александр Румак

27.03.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся 1 апреля — Александр Румак

Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий людям будут максимально произведены в первые дни апреля. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ситуация сейчас непростая, но мы все помним о приближающейся великой дате — 75 лет Победы. К сожалению, тех, кто защищал и освобождал нашу Родину и обеспечивал мирное развитие советской страны, независимой Беларуси, становится меньше. На 1 марта в Беларуси остается менее 5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно участников военных действий — 2947 человек. И порядка 14 тыс. граждан, которые пострадали от последствий войны», — отметил Александр Румак.

Он перечислил весь комплекс мер материальной поддержки этой категории: льготы и выплаты, повышения к пенсиям, которые им полагаются. Например, при средней пенсии по возрасту Br446 пенсия ветерана Великой Отечественной войны может даже превышать Br800. «Всегда юбилейные даты сопровождаются материальными выплатами. В этом году указом Президента №491 они также предусмотрены — для лиц, пострадавших от войны, и непосредственных участников. С 1 апреля начнутся выплаты. Мы поставили задачу всем органам по труду, занятости и соцзащите, которые обеспечивают выплату пенсий, а также обратились к коллегам из Министерства обороны, МВД, КГБ, где пенсионируется часть ветеранов, чтобы эти выплаты произвести максимально в первые дни апреля».

К празднику всегда принимаются и дополнительные меры поддержки: обследуются условия проживания ветеранов. В этом году работа проведена еще в январе — феврале. Определены меры помощи, которую нужно оказать. Широко привлекаются к оказанию поддержки на местах организации, в которых работали эти граждане.

Социальное обслуживание также направлено на то, чтобы максимально обеспечить пожилых заботой: более 2 тыс. ветеранов и пострадавших от последствий войны либо получают услуги на дому, либо проживают в интернатах.

https://www.belta.by

 
 
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Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий людям будут максимально произведены в первые...
 
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