Источник материала: БT

59 резидентов из 16 стран и более полумиллиарда привлеченных инвестиций

Главное событие года - начало строительства железнодорожного мультимодального терминала

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первые пять. Индустриальный парк "Великий камень" в мае отпразднует юбилей 59 резидентов из 16 стран и более полумиллиарда привлеченных инвестиций С такими результатами "Великий камень" подходит к своему пятилетию. Майский юбилей...

С такими результатами "Великий камень" подходит к своему пятилетию. Майский юбилей инновационный кластер отметит открытием новых важных инфраструктурных объектов.расскажет о глобальных планах и стройках индустриального парка."Великий камень" постоянно пополняется новыми резидентами. В конце прошлой недели в парк зашла крупная китайская компания с акцентом на науку. Оптические приборы, автомобильные датчики и новые материалы. Все это будет полезно для внедрения в производство. То, ради чего и создавался "Великий камень" - предприятия, которые уже выпускают готовый продукт и работают на экспорт страны.Ориентир на экспорт - и у одного из мировых лидеров по выпуску спецтехники. Компания прописалась в парке одной из первых. Уже в мае планируют запустить конвейер. Шасси - МАЗовское, навесное оборудование - из Китая. Пример промышленной кооперации.Из науки в производство. Упростить этот путь поможет центр инноваций. Открытие запланировано на май. Сюда будут приходить со стартапами или даже просто идеями, которые предстоит трансформировать в готовую бизнес-модель. Активной отдачи ждут от академий наук двух стран.Пожалуй, главное событие года - начало строительства железнодорожного мультимодального терминала. Привлекут партнеров не только из Китая, еще из Германии, Швейцарии и России. Так, Беларусь станет важнейшей точкой на пути товаров из Азии в Европу. В дополнение - логистический комплекс и пятизвездочная гостиница. "Великий камень" должен быть комфортным еще и для проживания.Индустриальный парк должен стать одной из самых прогрессивных площадок в Европе. Совсем скоро "Великий камень" станет территорией 5G-интернета. Это даст зеленый свет внедрению промышленных роботов, полной автоматизации складов и появлению на улицах беспилотного транспорта.