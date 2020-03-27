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Первые пять. Индустриальный парк "Великий камень" в мае отпразднует юбилей

27.03.2020 13:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

59 резидентов из 16 стран и более полумиллиарда привлеченных инвестиций

С такими результатами "Великий камень" подходит к своему пятилетию. Майский юбилей инновационный кластер отметит открытием новых важных инфраструктурных объектов. Антон Малюта расскажет о глобальных планах и стройках индустриального парка.

"Великий камень" постоянно пополняется новыми резидентами. В конце прошлой недели в парк зашла крупная китайская компания с акцентом на науку. Оптические приборы, автомобильные датчики и новые материалы.  Все это будет полезно для внедрения в производство. То, ради чего и создавался "Великий камень" - предприятия, которые уже выпускают готовый продукт и работают на экспорт страны.
Ориентир на экспорт - и у одного из мировых лидеров по выпуску спецтехники. Компания прописалась в парке одной из первых. Уже в мае планируют запустить конвейер. Шасси - МАЗовское, навесное оборудование - из Китая. Пример промышленной кооперации.

Юань Сюнь, директор компании "Зумлион БЕЛ-РУС": "Великий камень" - хорошая база для производства продукции и развития нашей компании. В том числе с точки зрения логистики. Это важный инновационный узел на Шелковом пути. Наши потенциальные потребители  и в Евросоюзе, и в ЕАЭС. Располагаясь здесь, мы охватим оба этих рынка". 

Главное событие года - начало строительства железнодорожного мультимодального терминала 

Из науки в производство. Упростить этот путь поможет центр инноваций. Открытие запланировано на май. Сюда будут приходить со стартапами или даже просто идеями, которые предстоит трансформировать в готовую бизнес-модель. Активной отдачи ждут от академий наук двух стран.
Пожалуй, главное событие года - начало строительства железнодорожного мультимодального терминала. Привлекут партнеров не только из Китая, еще из Германии, Швейцарии и России. Так, Беларусь станет важнейшей точкой на пути товаров из Азии в Европу. В дополнение - логистический комплекс и пятизвездочная гостиница. "Великий камень" должен быть комфортным еще и для проживания. 
Индустриальный парк должен стать одной из самых прогрессивных площадок в Европе. Совсем скоро "Великий камень" станет территорией 5G-интернета. Это даст зеленый свет внедрению промышленных роботов, полной автоматизации складов и появлению на улицах беспилотного транспорта.

 
 
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59 резидентов из 16 стран и более полумиллиарда привлеченных инвестиций С такими результатами "Великий камень" подходит к своему пятилетию. Майский юбилей...
 
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