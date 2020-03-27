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А1 изменила логотип, чтобы напомнить о важности социального дистанцирования
27.03.2020 13:56 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Компания А1 проиллюстрировала призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения Беларуси к социальному дистанцированию и внесла изменения в свой логотип, отдалив друг от друга букву «А» и цифру 1.
Кроме промежутка, между буквой «А» и цифрой 1 в логотипе появился текст «Оставайся на расстоянии. #оставайсяонлайн», который также напоминает о важности соблюдения рекомендаций ВОЗ и Минздрава Беларуси. Измененный дизайн логотипа А1 представлен на официальном сайте компании, а также на ее страницах во всех социальных сетях.
Кроме того, в поддержку
Подробнее об инициативе #оставайсяонлайн можно узнать из видеообращения генерального директора А1 клиентам, которое размещено в его
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Компания А1 проиллюстрировала призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения Беларуси к социальному дистанцированию и...
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