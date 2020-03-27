ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент: отменять парад на День Победы в Минске не будем

27.03.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на пандемию праздничные мероприятия в стране по случаю Дня Победы отменять не будут. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил Александр Лукашенко во время посещения завода «Белгипс», пишет «Звзязда».


На параде в честь 75-летия освобождения Беларуси. 3 июля 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент заверил работников завода, что, несмотря на все «негативные информационные потоки» тема празднования Дня Победы в стране не затеряется.

Он также сообщил, что сейчас его Администрация обдумывает, как сделать так, чтобы президент принял участие в празднованиях и в белорусской столице, и в Москве.

— Меня часто спрашивают, а ты придешь на парад? Если никто из Беларуси не приедет на парад в Москву, то кто туда уже пойдет? Но у меня есть одна проблема. У нас точно такие же мероприятия одновременно, — пояснил президент.

Лукашенко также также напомнил, что необходимо к праздничной дате благоустроить все памятные места в стране.

— Вы должны сделать это и на самом высоком уровне, чтобы провести это мероприятие. Чтобы наши дети и весь мир увидели, что мы это помним, потому что Беларусь — живой памятник той страшной войне. Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала, — добавил президент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он также сообщил, что сейчас его Администрация обдумывает, как сделать так, чтобы президент принял участие в празднованиях и в белорусской столице, и в Москве.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первые пять. Индустриальный парк "Великий камень" в мае отпразднует юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика