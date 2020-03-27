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Беларусь поднялась на 88 место в Индексе экономической свободы и вошла в группу «умеренно свободных»

27.03.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рейтинге экономических свобод Беларусь впервые перешла из группы «преимущественно несвободных» в «умеренно свободные». Страна заняла 88 строчку в Индексе экономической свободы американского исследовательского института Heritage Foundation. Рейтинг опубликован на сайте института.


Скриншот с сайта heritage.org

The Heritage Foundation опубликовал Индекс экономической свободы — 2020. Все страны в рейтинге делятся на 5 групп: свободные, в основном свободные, относительно свободные, преимущественно несвободные и абсолютно несвободные. Возглавляет рейтинг Сингапур, экономика которого названа самой свободной в мире. Вместе с ним в группу свободных экономик входят Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.

Беларусь оказалась на 88 месте, между Молдовой и Танзанией. Страна получила на 3,8 балла больше, чем годом ранее, и поднялась в рейтинге за счет улучшения фискального здоровья и финансовой свободы. Существенно улучшилась оценка прав собственности и государственных расходов. Но ухудшились показатели судебной эффективности, налоговой нагрузки и трудовых свобод.

Несмотря на политические проблемы, экономическая свобода в Беларуси резко возросла за последние пять лет. Это вывело страну из группы «преимущественно несвободных». Но экономика еще не восстановила прежний рост после рецессии 2015−2016 годов. В условиях более высоких мировых цен на нефть и роста российского спроса на белорусские промышленные товары у правительства есть возможность предпринять шаги по проведению реформ, чтобы повысить эффективность судебной системы и целостность правительства, увеличивая тем самым экономическую свободу в Беларуси, говорится в сопровождающем рейтинг докладе.

Лучшие оценки страна получила по пунктам «свобода торговли», «налоговое бремя», «фискальное здоровье», худшие — по целостности правительства, инвестиционной и финансовой свободам.

Среди 45 стран европейского региона Беларусь занимает 41-е место. Полученный страной 61,7 балл значительно ниже среднего показателя по региону и немного ниже среднего мирового уровня, говорится в докладе.

Из соседей Беларуси лучшую позицию занимает Литва, 16 место в рейтинге, Латвия занимает 32-е место, Польша — 46-е, Россия — 94-е, Украина — 134-е.

Эксперты Индекса экономической свободы изучают 12 свобод, которые отражают, насколько правительства 186 исследуемых стран позволяют труду, капиталу и товарам свободно перемещаться, воздерживаются от принуждения или ограничения свободы сверх той степени, которая необходима для ее защиты и поддержания. Чем больше баллов получает страна, тем лучшие там у людей условия для работы, производства, потребления и инвестиций, соответственно, тем выше она поднимается в рейтинге.

 
 
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Беларусь поднялась в рейтинге экономических свобод. Что изменилось?
 
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