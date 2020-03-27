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Вслед за главой КГК на стройку завода за 400 млн евро наведался Румас

27.03.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Миорском районе Витебской области, кажется, близится к финалу грандиозная стройка металлопрокатного завода. В марте на объекте побывали два высокопоставленных чиновника, которые хотели узнать, удастся ли наладить производство белой жести в текущем году. Ведь ранее сообщалось о проблемах с вводом в эксплуатацию завода.

Миорский металлопрокатный завод по производству металлического листа и белой жести строится около четырех лет. Ключевой инвестор проекта — австрийская компания ММРZ GmbH. Согласно выписке из реестра, 12% компании принадлежит председателю совета директоров завода Алексею Коваленку, 10% — Наталье Завренко, 3% — Людмиле Петровской, 5% — германскому поставщику оборудования SMS Group, 70% — у сингапурской фирмы KSBH PTE. Генеральным проектировщиком и подрядчиком проекта указана российская «МетПромСтрой».

За время реализации проекта объем инвестиций в него вырос с 250 млн до 400 млн евро. Был привлечен межбанковский кредит от немецкого консорциума банков AKA export finance bank.

Ключевая идея проекта заключается в создании производства новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции — белой жести толщиной от 0,1 мм (в СНГ производят толщиной до 0,18 мм). Ежегодно в Беларусь ввозится готовая тара из белой жести (консервные банки, крышки, тара для лакокрасочных и химических материалов) на сумму около 35 млн долларов Производство этой продукции в Миорах позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и развивать экспорт, куда планируется поставлять более 80%. Причем в России думают отгружать только 20% продукции.

В начале марта завод в Миорах посетил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Главной целью поездки было найти решения по проблемным вопросам, сдерживающим окончание проекта, чтобы завершить работы по запуску завода в ближайшие месяцы, говорилось в сообщении пресс-службы КГК.

Согласно планам, завод должны были запустить в четвертом квартале 2019-го. Но инвестор столкнулся с трудностями: масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой и на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем планировалось (почти весь грунт под основным корпусом был заменен на песок).

— Инвесторы не учли, что грунты не соответствовали первым проектно-изыскательским работам. Это повлекло удорожание и увеличение сроков выполнения работ, — пояснил Анфимов. — Также возник вопрос с финансированием: не исполнялись договоренности с кредитующими банками не только в Беларуси, но и за рубежом. Повлиял и субъективный фактор — отношение отдельных руководителей, которые призваны сопровождать инвестиционные проекты такого масштаба в республике. Наслоение всех факторов привело к тому, что проект пока не реализован.

На данном этапе общестроительные работы по первому этапу проекта завершены, идет наладка оборудования. Уже решен вопрос с кредитованием. Поэтому ожидается, что в мае будет проведен пробный пуск первой очереди производства объемом 150 тыс. тонн белой жести. К концу года планируется запустить предприятие на предпроектную мощность, а потом постепенно выходить на запланированные 240 тыс. тонн.

В пятницу, 27 марта, на стройке побывал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Гендиректор предприятия Петр Шимукович заверили Румаса, что объект построен на 93%.

По словам Шимуковича, в настоящее время основные вопросы, препятствующие воплощению инвестпроекта, решены.

— Строительство завода ведется более трех лет. Из-за пауз с финансированием мы «вылетаем» из намеченных сроков на полгода, — констатировал председатель совета директоров «ММПЗ-групп» Алексей Коваленок. Он акцентировал внимание на шлейфе проектов, которые тянет за собой создание градообразующего завода.

На всем комплексе предполагается создать более 600 рабочих мест. Уже сейчас в штате завода насчитывается 350 человек со средней заработной платой около 1,4 тыс. рублей. В том числе это привлеченные профильные специалисты, которым требуется постоянное жилье. Инвестор построил для работников 6 жилых домов на 48 квартир, начато строительство 40-квартирного дома.

Кроме того, в Миорском районе запланировано строительство детского сада, школы, крупного многофункционального центра и медцентра. Последений планируется построить на принципах государственно-частного партнерства. В 2018 году Коваленок об этом договорился с Александром Лукашенко.

 

 
 
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В Миорском районе Витебской области, кажется, близится к финалу грандиозная стройка металлопрокатного завода.
 
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