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Беларусь еще не договорилась с Россией по поставкам нефти в апреле. Опять вся надежда на Гуцериева
27.03.2020 18:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало поставок нефти из России в Беларусь в апреле под угрозой срыва, поскольку крупнейшие российские компании до сих пор не подписали соглашения с «Белнефтехимом» из-за сохраняющихся разногласий, сообщили
Неделю назад сообщалось, что правительства Беларуси и России договорились о цене российской нефти для Минска после трех месяцев споров. Об этом
— Из премии 11,7 доллара с тонны 7 долларов снижают компании, оставшиеся 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя, — уточнил Румас.
В Минфине Беларуси заявили, что начали работу с российскими коллегами на этот счет. Однако статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет.
Румас также
— К примеру, предоставят большую отсрочку оплаты. Так что еще не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков. Приоритет будет у тех, кто в это сложное для нас время, в первом квартале, поставлял нефть на наши НПЗ без премии. Это компании Гуцериева, еще некоторые небольшие компании. При прочих равных им будет безусловный приоритет, — заверил премьер.
Источники TUT.BY пояснили, что стороны договорились по цене, но не по объемам. «Сейчас все хотят идти в Беларусь», — сказал источник.
Основной проблемой переговоров РФ и Беларуси неожиданно стал состав поставщиков: компании группы «Сафмар», по мнению остальных экспортеров, уже не имеют права направлять сырье на НПЗ в Мозыре и Новополоцке, так как это нарушает принцип равнодоступности, говорят источники Рейтер. «Русснефть» и «Нефтиса» уже выбрали весь свой график для Беларуси на 2020 год", — отметил источник в отрасли. За первый квартал они
«Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», которые планировали возобновить экспорт в Беларусь со следующего месяца, пока не оформили маршрутные поручения в «Транснефти», и начать поставки с 1 апреля уже не успеют, сказали три источника в нефтекомпаниях. «Контракты не подписаны, объемы не оформлены. Следующая неделя нерабочая. К 1 апреля уже не успеваем», — сказал один из них.
При отсутствии договоренностей поставщиками нефти в Беларусь в апреле вновь могут остаться только компании группы «Сафмар», считают три источника Рейтер.
Компании Гуцериева планируют поставить в Беларусь в апреле 280 тыс. тонн нефти, сообщил TUT.BY источник, знакомый с планами поставок на белорусские заводы. «180 — по „трубе“, 100 — по железной дороге», — сказал собеседник. В «Сафмаре» не стали комментировать эту информацию.
В «Белнефтехиме» отказались от комментариев.
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Неделю назад правительства Беларуси и России договорились о цене российской нефти для Минска после трех месяцев споров, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей...
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