Источник материала: БT





Министр строительства: планов по отрасли не снимаем





А.Лукашенко: все предприятия должны быть в поле зрения





Инвесторы позитивно оценивают белорусский бизнес-климат





Белгипс начнет переработку тетрапака





Если хоть одна компания выкинет людей, она вряд ли будет существовать в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент посетил предприятие "Белгипс" О работе экономики в целом и о строительном комплексе в частности сегодня говорили на заводе "Белгипс". Там побывал Президент. Это предприятие - единственный в...

О работе экономики в целом и о строительном комплексе в частности сегодня говорили на заводе "Белгипс". Там побывал Президент. Это предприятие - единственный в нашей стране производитель гипсокартона и гипсовых плит. Нормы в строительстве, реализация инвестпроектов в отрасли и безопасность людей. Эти темы были в фокусе внимания на высшем уровне. Ситуация на мировых экономических рынках не самая простая, но Президент четко дал понять, что стабильная, бесперебойная работа предприятий, поддержка людей сегодня - залог устойчивости в будущем. Важный сигнал прозвучал и для бизнеса - Александр Лукашенко предостерег частников от увольнения работников в сложное время. Ответственный подход бизнеса вернется ему сторицей. Обо всем подробнееГлядя на этот новенький завод под Гатово, не сразу и вспомнишь, что вообще-то минский гипсовый - предприятие с 70-летней историй. Заработало производство в столице сразу после войны. Тогда для восстановления города очень нужны были перегородочные плиты. Но вот почти уже как год у завода новая площадка за МКАДом, по сути, новая жизнь.Начали большую стройку под Минском и модернизацию еще в 2016. В деле российские и немецкие инвестиции. Передовое оборудование для нового завода закупали с дальним прицелом – снизить себестоимость стройматериалов, повысить энергоэффективность линий, производительность труда. Все это конкурентные преимущества на непростом рынке стройматериалов.Эксперты смотрят в будущее, как и министр, с оптимизмом. Стройкомплекс, может быть, и переживает нелучшие времена, но так будет не всегда. Поэтому в голове производители стройматериалов держат не просто мысль, как выжить, а даже увеличение объемов. Важно не только из чего строить, но и как. С этого начинает Президент. Без норм не обойтись, но тут бы не переборщить.О работе стройкомплекса рассказывает профильный вице-премьер. В активной фазе несколько крупных инвестпроектов - новые линии строятся на предприятиях в цементной, горнодобывающей, стекольной и керамической отраслях. Т.е. жизнь не застыла. Свои потребности по материалам закрываем плюс экспорт.К разговору о людях вернемся, а пока о производстве. Итак, что здесь выпускают - гипсокартон, сухие строительные смеси, плиты. Все из природного гипса. Материал натуральный, экологичный. На рынке популярны вот такие пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок. Своего рода конструктор, который при желании может собрать любой. Но вот вопрос: насколько такой материал прочный? Отвечают наглядно.Рынок стройматериалов большой, предложений много и у конкурентов, поэтому ставка на предприятии делается на инновационную продукцию. Надо отвоевывать позиции на отечественном поле и продвигаться за рубежом. Эти стройматериалы производим для себя в первую очередь, но половина на экспорт - в Украину, Прибалтику, Польшу. Александр Лукашенко интересуется производством и технологией. Наносить штукатурку, например, помогает вот такой агрегат.Президент технологию оценил. Да, такая штукатурная станция заметно облегчает задачу отделочникам. Понимая тяжелый хлеб строителей, (Александр Лукашенко сам когда-то трудился в стройотряде) дает поручение: давайте и у себя такие начнем выпускать. И правда ж, какое подспорье.Вот кажется, ровная и аккуратная поверхность стены на взгляд обывателя - обычное дело. Но для строителя-отделочника - задача, в которой нужно совместить скорость работы и затраты материалов. Как говорят мастера, все познается в сравнении.Белгипс работает под крылом солидных инвесторов – российской корпорации "Волма" и международной группы компаний Knauf. Это дополнительная возможность для завода, например, вписаться в товаропроводящие цепочки производителей.То есть, строительный бизнес - только старт. Придерживаясь экотрендов, хотят взяться за новый проект - с апреля наладить завод по переработке использованных упаковок тетрапак в Пуховичском районе. Это станет основой для вторичной целлюлозы! Ее будут поставлять на белорусские предприятия. Запуск намечен на второе полугодие.Производственный комплекс под Гатово занимает площадь в 6 гектар! Вынос такого предприятия за черту города было логичным решением. Освободившаяся площадка в центре столицы - лакомый кусок. На старом месте Белгипс хочет построить жилой квартал. Предложение инвесторов рассмотрят, но Президент напоминает о неизменном принципе - любой застройщик должен обладать базой и средствами для такого строительства. Все по-честному!Ситуация на мировых экономических рынках не самая простая, но Президент четко дал понять: бесперебойная работа предприятий, поддержка людей сегодня – залог устойчивости в будущем! Так и прозвучало - без намеков: ответственный подход бизнеса вернется ему сторицей!"Особенно частные предприятия, я заметил (вчера информация поступила), начали сворачивать работу, прежде всего - строительные фирмы. И главное - увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что в трудное время людей надо, наоборот, поддерживать и сохранять рабочие места. Он уверен, что у бизнеса есть для этого возможности. "Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги", - подчеркнул Глава государства. По его словам, пока ситуация не является проблемной в Беларуси, но негативные тенденции уже намечаются. "Это только начало. Но может быть хуже. Выкинуть людей проще. Карманы деньгами набиты, особенно у строителей: на квартирах заработали. Сейчас он людей выкинет и эти деньги будет тратить на себя, а потом придет и скажет: я же рабочие силы могу восстановить, но дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета. Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают", - подытожил Александр Лукашенко.На новом заводе "Белгипс" сегодня трудятся 2 сотни человек. Общаясь с коллективом предприятия, Президент четко дал понять: работу производителей отечественных стройматериалов оценивает позитивно. Да, действительно, сегодня приходится действовать в условиях, когда мировой спрос пошел на спад, и пандемия не дает расслабиться… Этот негатив чувствуют на себе и бизнес, и госпредприятия. Но! Призыв Президента не поддаваться сиюминутной панике, работать спокойно звучит убедительно.Нынешний непростой период точно будет в учебниках истории! Но вот впишут эти события как провал или испытание на прочность, которое удалось пройти, зависит от всех нас.