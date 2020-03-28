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Теперь в рублях и дешевле. Стоимость коммерческих помещений в Лошице-6 "отвязали" от доллара

28.03.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам купить коммерческие помещения, расположенные на первом этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6. И, если раньше стоимость«квадрата» начиналась от $ 1178, то теперь — от 2720,08  рублей. Такая информация опубликована в газете "Минский курьер".

Теперь в рублях и дешевле. Стоимость коммерческих помещений в Лошице-6 "отвязали" от доллара
Фото: июль 2019 года

В газете опубликована проектная декларация, в которой стоимость коммерческих помещений в жилом доме микрорайона Лошица-6 указана в белорусских рублях. Данные коммерческие помещения расположены на первом этаже жилого дома, есть у них и отдельный вход со стороны улицы.

Стоимость помещений:

  • Административно-торговое помещение № 30 общей площадью 141,6 кв. м продается по 3291,75 рубля за "квадрат" (итоговая стоимость 466 111 рублей).
  • Административно-торговое помещение № 31 общей площадью 179,9 кв. м продается по 2720,08 рубля за "квадрат" (итоговая стоимость 489 342 рублей).

Интересно, что если цены перевести в иностранную валюту по актуальному курсу, то можно увидеть, что буквально за месяц "скидка" составила $34,4 тысяч и $26,6 тысяч соответственно.

При этом оплата производится в размере 100% от стоимости объекта долевого строительства в течение 10 дней с момента регистрации договора долевого строительства.

Для сравнения, в микрорайоне Лошица-8.2 Мингорисполком предлагал дольщикам купить коммерческие помещения под магазин или аптеку за 2245 рублей за «квадрат». Административно-торговое помещение № 1 общей площадью 152,29 кв. м обойдется покупателю в 342 тысячи рублей, административно-торговое помещение № 2 общей площадью 117,33 кв. м стоит 278 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам купить коммерческие помещения, расположенные на первом этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6. И, если...
 
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