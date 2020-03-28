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Теперь в рублях и дешевле. Стоимость коммерческих помещений в Лошице-6 "отвязали" от доллара
28.03.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам
В газете опубликована проектная декларация, в которой стоимость коммерческих помещений в жилом доме микрорайона Лошица-6 указана в белорусских рублях. Данные коммерческие помещения расположены на первом этаже жилого дома, есть у них и отдельный вход со стороны улицы.
Стоимость помещений:
Интересно, что если цены перевести в иностранную валюту по актуальному курсу, то можно увидеть, что буквально за месяц "скидка" составила $34,4 тысяч и $26,6 тысяч соответственно.
При этом оплата производится в размере 100% от стоимости объекта долевого строительства в течение 10 дней с момента регистрации договора долевого строительства.
Для сравнения, в микрорайоне Лошица-8.2 Мингорисполком
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УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам купить коммерческие помещения, расположенные на первом этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6. И, если...
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