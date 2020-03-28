Источник материала: realt.by

УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам купить коммерческие помещения , расположенные на первом этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6 . И, если раньше стоимость«квадрата» начиналась от $ 1178 , то теперь — от 2720,08 рублей. Такая информация опубликована в газете "Минский курьер".

В газете опубликована проектная декларация, в которой стоимость коммерческих помещений в жилом доме микрорайона Лошица-6 указана в белорусских рублях. Данные коммерческие помещения расположены на первом этаже жилого дома, есть у них и отдельный вход со стороны улицы.

Стоимость помещений:

Административно-торговое помещение № 30 общей площадью 141,6 кв. м продается по 3291,75 рубля за "квадрат" (итоговая стоимость 466 111 рублей).

Административно-торговое помещение № 31 общей площадью 179,9 кв. м продается по 2720,08 рубля за "квадрат" (итоговая стоимость 489 342 рублей).

Интересно, что если цены перевести в иностранную валюту по актуальному курсу, то можно увидеть, что буквально за месяц "скидка" составила $34,4 тысяч и $26,6 тысяч соответственно.

При этом оплата производится в размере 100% от стоимости объекта долевого строительства в течение 10 дней с момента регистрации договора долевого строительства.