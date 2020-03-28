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Предприятия Брестской области не раз становились победителями конкурсов в области качества
28.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by рассказали в Пинском центре стандартизации, метрологии и сертификации, помимо представления образцов на рассмотрение авторитетных комиссий, участвующие должны оценить уровень своей деятельности, сравнить себя с лидерами в отрасли, определить свои сильные и слабые стороны, спланировать мероприятия по улучшению качества и контролю эффективности их выполнения. Поэтому конкурсы качества рассматриваются как инструмент управления и совершенствования бизнеса.
Предприятия Брестской области тоже принимают в них самое активное участие. И побеждают! По итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2019 году лидерами стали:
Награды за качество приносят признание лучшим организациям и являются важным элементом в стратегиях совершенствования, повышения производительности и конкурентоспособности.А конкурсное движение продолжается.
Провайдеры «Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества», «Лучших товаров Республики Беларусь», «Премии Брестского облисполкома за достижения в области качества» и «Лучший менеджер по качеству» с нетерпением ждут заявок на участие от предпринимателей, юридических лиц и студентов. Узнать, как это сделать и куда обращаться, можно на сайте
Приглашаем всех за новыми победами!
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> Качество продукции, работ или услуг давно стало ключевым фактором достижения конкурентных преимуществ. В нашей стране этому способствует проведение конкурсов в...
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