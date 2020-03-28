Предприятия Брестской области не раз становились победителями конкурсов в области качества

Источник материала: Полесская правда



Качество продукции, работ или услуг давно стало ключевым фактором достижения конкурентных преимуществ. В нашей стране этому способствует проведение конкурсов в области качества.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by рассказали в Пинском центре стандартизации, метрологии и сертификации, помимо представления образцов на рассмотрение авторитетных комиссий, участвующие должны оценить уровень своей деятельности, сравнить себя с лидерами в отрасли, определить свои сильные и слабые стороны, спланировать мероприятия по улучшению качества и контролю эффективности их выполнения. Поэтому конкурсы качества рассматриваются как инструмент управления и совершенствования бизнеса.

Предприятия Брестской области тоже принимают в них самое активное участие. И побеждают! По итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2019 году лидерами стали:

Пинский мясокомбинат, выставлявший колбасу варено-копченую мясную «Бужоле с говядиной»;

филиал Столинзаготпромторг Столинского райпо и его соленый продукт из свинины «Солонина-Буженина»;

Пинский хлебозавод с тортом «На десерт»;

Столинский хлебозавод и вафли мягкие «Восторг»;

Давид- Городокский хлебозавод с мучными сладостями «Сладкая встреча»;

Лунинецкий хлебозавод и его лимонно-мятный зефир;

Пинский комбинат хлебопродуктов с пшеничной мукой;

ОАО «Экзон» с сиропом из шиповника с рябиной обыкновенной;

Горынский агрокомбинат и его плодоовощные консервы «Икра из свеклы»;

ППТО «Полесье» с трикотажными изделиями коллекции «Скандинавский миф»;

РУПП «Гранит» — щебень для строительных работ;

ОАО «Полесье электромаш» — электродвигатель вытяжных систем птицеводческих ферм;

филиал«Бродницский спиртзавод» и его спирт этиловый ректификованный «Белальфа».

Награды за качество приносят признание лучшим организациям и являются важным элементом в стратегиях совершенствования, повышения производительности и конкурентоспособности.А конкурсное движение продолжается.

Провайдеры «Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества», «Лучших товаров Республики Беларусь», «Премии Брестского облисполкома за достижения в области качества» и «Лучший менеджер по качеству» с нетерпением ждут заявок на участие от предпринимателей, юридических лиц и студентов. Узнать, как это сделать и куда обращаться, можно на сайте РУП «Пинский ЦСМС» .

Приглашаем всех за новыми победами!