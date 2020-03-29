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Наш хлеб. Началась посевная-2020

30.03.2020 06:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На особом контроле сейчас и посевная кампания, ведь будущий урожай – это наша продовольственная безопасность. Сейчас у аграриев горячая пора.  Брестский район, например, закончил сев ранних яровых культур. Во всех хозяйствах страны используется каждая погожая минута, чтобы успеть как можно больше. Ведь по ночам в некоторых регионах еще держатся заморозки - и это тормозит темпы работ.

В этом году посевная стартовала на 10 дней раньше, нежели в прошлом. По сути, из весны – в весну. Зимы-то, в принципе, не было. Аграрии помнят: еще пару лет назад погодные условия были такими, что техника не могла выйти в поле. Лило, что называется, как из ведра. Сегодня - солнце и комфортный плюс днем. Идеальными условия назовет и Глава государства.

Успешная кампания, помимо погоды, это, конечно, и еще ряд факторов. Техника, грамотный расчет сроков. Но вот что посеешь… Я про семена, с которыми работают фермеры. Сорта зерновых культур белорусской селекции, кстати, занимают 75% посевных площадей. 

За последние 20 лет по программе "Генофонд растений" создано 259 сортов зерновых, кормовых и технических культур. Только в минувшем году в госреестр включили два десятка и еще 30 передали на испытания. А в целом по стране благодаря использованию генетических ресурсов создано более тысячи различных растений. А мы расскажем о людях. Им работать и с семенами, и с техникой, и потом урожай убирать. Наши корреспонденты провели один день в поле и узнали, кто сидит у руля посевной кампании. 

За руль трактора Дмитрий Углик вместе с отцом впервые сел в восемь лет. Говорит, пока сверстники проводили каникулы за играми, он помогал в поле. И так каждое лето. Отец Николай Александрович признается: уборка урожая в тридцатиградусную жару - испытание даже для взрослого. Поэтому за сына волновался. Но никакие запреты и уговоры не действовали.

А вот руководство предприятия против маленького помощника не возражало: уже тогда знали - растет достойная смена. И после того как Дмитрий закончил университет, ему предложили поработать на самой технологичной машине хозяйства.

Наш хлеб. Началась посевная-2020


 Сегодня отец и сын трудятся вместе на одном поле. Дмитрий подготавливает почву, а Николай сеет. И если что-то идет не так, всегда можно попросить помощи. Есть чему поучиться у сына и отцу. Несмотря на 25-летний стаж в сельском хозяйстве. Слаженная работа такого тандема, говорят на предприятии, не может не сказаться на результатах. Предприятие "Березарайагросервис " -небольшое: две с половиной тысячи гектаров. Но весь цикл сельхозработ выполняют сами. Пока посеяли 62% ранних яровых. Так что, впереди предстоит еще немало работы.

Рабочий день механизатора начинается в семь часов утра. А когда закончится - зависит от погоды. Так, если на завтра синоптики прогнозируют дождь, сегодня нужно успеть максимум. А значит, в поле техника будет работать до наступления темноты. Когда в поле, да и вообще- в сельском хозяйстве неслучайные люди, тогда и дело спорится, и на урожай можно рассчитывать. Для Михаила Микулича это первая посевная кампания в качестве главного агронома. До этого была учеба в сельхозакадемии, кстати, по целевому направлению от родного хозяйства, и практика. А теперь полная ответственность за урожай хлеба и кормов. Наделы - почти 3 тысячи гектаров. Даже для опытного агрария немало. Но старшие подсказывают.

Сейчас в хозяйстве полным ходом идет подкормка. В понедельник начнут яровой сев. А пока в лидерах нынешней посевной Брестская область. В Брестском районе уже и вовсе закончили сев ранних яровых. И это, несмотря на то, что работы периодически приостанавливали ночные морозы. По словам специалистов, сейчас важно не гнаться за сроками, а сделать работу качественно. Такого принципа придерживается и семейный подряд из Березовского района. Ведь то, что посеяли сейчас, придется пожинать летом на уборочной. В этом сезоне они снова будут в одном экипаже, только уже на равных - как коллеги. 

 
 
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На особом контроле сейчас и посевная кампания, ведь будущий урожай – это наша продовольственная безопасность. Сейчас у аграриев горячая пора.  Брестский район,...
 
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