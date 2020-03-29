ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство подготовило пакет мер для стабильной работы экономики

29.03.2020 21:57 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

А это поддержка реального сектора, среднего и малого бизнеса, а также ИП. Его обсудили в конце недели на Президиуме Совмина. Экономика Беларуси открыта. Это значит, естественно, мы не может оставаться в стороне от мировых проблем, когда нарушены традиционные логистические цепочки экспорта-импорта, в том числе и у наших предприятий, и не исполняются заключенные контракты. 

При закрытых границах у стран-партнеров снизился и спрос на некоторые услуги белорусских компаний. Речь идет о турфирмах, гостиницах, кафе и авиа, железнодорожных и автоперевозчиках. Каждое ведомство по своему коридору предложило свои шаги выхода. Изучали опыт и европейских стран и Евразийского экономического союза. Пакет объемный. То, что уже было озвучено – возможное смягчение по арендным платежам и налоговым обязательствам. 

А Нацбанк уже смягчил требования по выдаче займов. Коммерческие банки получили больше свободы. Например, вольны дать отсрочку по выплате кредитов. И самостоятельно определять дополнительную сумму в долг, оценивая, конечно, и риски по каждому предприятию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А это поддержка реального сектора, среднего и малого бизнеса, а также ИП. Его обсудили в конце недели на Президиуме Совмина. Экономика Беларуси открыта. Это значит,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Предприятия Брестской области не раз становились победителями конкурсов в области качества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика