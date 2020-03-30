Скоро первый аукцион. МАПИД предлагает еще 20 квартир в домах в английском стиле

В газете «Звязда» опубликована еще одна проектная декларация по квартирам в жилых домах МАПИДА, расположенных по ул. Космонавтов. 20 апартаментов выставлены на аукцион 30 апреля. Стартовые цены в белорусских рублях остались такими же: от 136,7 тысяч за «однушку» до 236,2 тысяч за «четырешку».
Коротко о жилом комплексе
Напомним, этот жилой комплекс от МАПИДа расположен на ул. Космонавтов в микрорайоне Малиновка. Трехэтажный ЖК выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.
Как рассказали в «МАПИДе», трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.
Как сообщает TUT.BY, в одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На площадке на первом этаже — «двушка», «трешка» и «четырешка». На втором и третьем этажах — «однушка», «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.
Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погреба. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.
Какие квартиры выставлены на аукцион 30 апреля
Сведения о предмете торгов(продаваемом имуществе)
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,бел. руб.
Размер задатка,бел. руб.
1
«квартира 23» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−23(1 этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м)
235 200,00
3 000,00
2
«квартира 24» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−24(1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,7 кв. м)
173 100,00
3 000,00
3
«квартира 25» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−25(1 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,1 кв. м)
225 435,00
3 000,00
4
«квартира 26» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−26(2 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м)
216 885,00
3 000,00
5
«квартира 27» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−27(2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м)
136 710,00
3 000,00
6
«квартира 28» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−28(2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,2 кв. м)
174 600,00
3 000,00
7
«квартира 29» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−29(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,9 кв. м)
216 315,00
3 000,00
8
«квартира 30» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−30(3 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,2 кв. м)
214 320,00
3 000,00
9
«квартира 32» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−32(3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,3 кв. м)
171 900,00
3 000,00
10
«квартира 33» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−33(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,2 кв. м)
214 320,00
3 000,00
11
«квартира 34» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−34(1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,1 кв. м)
225 435,00
3 000,00
12
«квартира 35» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−35(1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ -58,1 кв. м)
174 300,00
3 000,00
13
«квартира 36» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−36(1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м)
235 200,00
3 000,00
14
«квартира 37» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−37(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,9 кв. м)
216 315,00
3 000,00
15
«квартира 38» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−38(2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м)
174 000,00
3 000,00
16
«квартира 39» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−39(2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м)
136 710,00
3 000,00
17
«квартира 40» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−40(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м)
216 885,00
3 000,00
18
«квартира 41» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−41(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м)
214 605,00
3 000,00
19
«квартира 43» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−43(3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м)
136 710,00
3 000,00
20
«квартира 44» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−44(3 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м)