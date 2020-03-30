Скоро первый аукцион. МАПИД предлагает еще 20 квартир в домах в английском стиле

Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» опубликована еще одна проектная декларация по квартирам в жилых домах МАПИДА, расположенных по ул. Космонавтов. 20 апартаментов выставлены на аукцион 30 апреля. Стартовые цены в белорусских рублях остались такими же: от 136,7 тысяч за «однушку» до 236,2 тысяч за «четырешку».

Коротко о жилом комплексе

Напомним, этот жилой комплекс от МАПИДа расположен на ул. Космонавтов в микрорайоне Малиновка. Трехэтажный ЖК выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.

Как рассказали в «МАПИДе», трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.

Как сообщает TUT.BY, в одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На площадке на первом этаже — «двушка», «трешка» и «четырешка». На втором и третьем этажах — «однушка», «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.

Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погреба. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.