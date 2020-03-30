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Скоро первый аукцион. МАПИД предлагает еще 20 квартир в домах в английском стиле

30.03.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» опубликована еще одна проектная декларация по квартирам в жилых домах МАПИДА, расположенных по ул. Космонавтов. 20 апартаментов выставлены на аукцион 30 апреля. Стартовые цены в белорусских рублях остались такими же: от 136,7 тысяч за «однушку» до 236,2 тысяч за «четырешку».

Скоро первый аукцион. МАПИД предлагает еще 20 квартир в домах в английском стиле

Коротко о жилом комплексе

Напомним, этот жилой комплекс от МАПИДа расположен на ул. Космонавтов в микрорайоне Малиновка. Трехэтажный ЖК выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.

Как рассказали в «МАПИДе», трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.

Как сообщает TUT.BY, в одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На площадке на первом этаже — «двушка», «трешка» и «четырешка». На втором и третьем этажах — «однушка», «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.

Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погреба. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.

Какие квартиры выставлены на аукцион 30 апреля

Сведения о предмете торгов(продаваемом имуществе)

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,бел. руб.

Размер задатка,бел. руб.

1

«квартира 23» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−23(1 этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м)

235 200,00

3 000,00

2

«квартира 24» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−24(1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,7 кв. м)

173 100,00

3 000,00

3

«квартира 25» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−25(1 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,1 кв. м)

225 435,00

3 000,00

4

«квартира 26» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−26(2 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м)

216 885,00

3 000,00

5

«квартира 27» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−27(2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м)

136 710,00

3 000,00

6

«квартира 28» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−28(2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,2 кв. м)

174 600,00

3 000,00

7

«квартира 29» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−29(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,9 кв. м)

216 315,00

3 000,00

8

«квартира 30» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−30(3 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,2 кв. м)

214 320,00

3 000,00

9

«квартира 32» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−32(3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,3 кв. м)

171 900,00

3 000,00

10

«квартира 33» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−33(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,2 кв. м)

214 320,00

3 000,00

11

«квартира 34» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−34(1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,1 кв. м)

225 435,00

3 000,00

12

«квартира 35» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−35(1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ -58,1 кв. м)

174 300,00

3 000,00

13

«квартира 36» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−36(1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м)

235 200,00

3 000,00

14

«квартира 37» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−37(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,9 кв. м)

216 315,00

3 000,00

15

«квартира 38» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−38(2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м)

174 000,00

3 000,00

16

«квартира 39» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−39(2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м)

136 710,00

3 000,00

17

«квартира 40» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−40(2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м)

216 885,00

3 000,00

18

«квартира 41» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−41(3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м)

214 605,00

3 000,00

19

«квартира 43» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−43(3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м)

136 710,00

3 000,00

20

«квартира 44» по адресу: г. Минск,ул. Космонавтов, 20−44(3 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м)

214 605,00

3 000,00

Первые торги по продаже квартир в домах «МАПИДа» на улице Космонавтов пройдут 31 марта, вторые — 9 апреля, третьи — 16 апреля, четвертые — 23 апреля

С учетом озвученного аукциона, застройщик предложил купить уже 105 из 110 квартир в жилом комплексе. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь


Скоро первый аукцион. МАПИД предлагает еще 20 квартир в домах в английском стиле

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «Звязда» опубликована еще одна проектная декларация по квартирам в жилых домах МАПИДА, расположенных по ул. Космонавтов. 20 апартаментов выставлены на...
 
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