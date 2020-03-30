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Нерентабельная работа. Минск и Ашхабад продолжают спор в суде вокруг калийного комбината
30.03.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более года назад Беларусь и Туркменистан подали встречные иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за спора вокруг строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) по производству калийных удобрений. Как удалось выяснить TUT.BY, стороны до сих пор не урегулировали ситуацию.
Калийный комбинат в поселке Гарлык, строительство которого обошлось в 1 млрд долларов, запустили президенты двух стран в марте 2017 года. Спустя год заказчик проекта концерн «Туркменхимия» и генподрядчик «Белгорхимпром» основательно разругались. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков платы за уже выполненные работы. В итоге дело дошло до выяснения отношений в суде.
В сентябре 2019 года Александр Лукашенко
В октябре 2019 года президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встретились в Ашхабаде и договорились возобновить движение вперед, несмотря на былое недопонимание. Руководителям межправительственной комиссии поручили
С тех пор вокруг проекта был информационный вакуум. 12 марта 2020 года его прервал Гурбангулы Бердымухамедов, который наведался в Гарлык. Глава государства выразил крайнее недовольство состоянием и нерентабельностью работы ГОКа, возложив всю вину за это на «Белгорхимпром». Строгий выговор с последним предупреждением при этом был объявлен главе госконцерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыеву. Бердымухамедов потребовал исправить ситуацию, вывести предприятие на заданную мощность и, как пишет госинформагентство
Интересно, что на этом фоне Гарлыкский ГОК увеличивает выпуск нерудных стройматериалов. Различные виды переработанного камня, щебня, гравия и мытого песка регулярно отгружаются на строящиеся объекты различного назначения, сообщает «
В «Белгорхимпроме» от комментариев TUT.BY отказались, сославшись на то, что в настоящее время «стороны находятся в судебном разбирательстве».
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Более года назад Беларусь и Туркменистан подали встречные иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за спора вокруг строительства Гарлыкского...
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