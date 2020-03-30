Нерентабельная работа. Минск и Ашхабад продолжают спор в суде вокруг калийного комбината

Источник материала: Tut.by

Более года назад Беларусь и Туркменистан подали встречные иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за спора вокруг строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) по производству калийных удобрений. Как удалось выяснить TUT.BY, стороны до сих пор не урегулировали ситуацию.



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Калийный комбинат в поселке Гарлык, строительство которого обошлось в 1 млрд долларов, запустили президенты двух стран в марте 2017 года. Спустя год заказчик проекта концерн «Туркменхимия» и генподрядчик «Белгорхимпром» основательно разругались. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков платы за уже выполненные работы. В итоге дело дошло до выяснения отношений в суде.

В сентябре 2019 года Александр Лукашенко велел решить проблему Гарлыкского ГОК новому послу Беларуси в Туркменистане Вячеславу Бескостому. «Это же не дело, что мы с дружественным народом начинаем в судах устраивать разборки», — сказал он.

В октябре 2019 года президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встретились в Ашхабаде и договорились возобновить движение вперед, несмотря на былое недопонимание. Руководителям межправительственной комиссии поручили выработать пути решения накопившихся проблем и до конца 2019 года доложить президентам.

С тех пор вокруг проекта был информационный вакуум. 12 марта 2020 года его прервал Гурбангулы Бердымухамедов, который наведался в Гарлык. Глава государства выразил крайнее недовольство состоянием и нерентабельностью работы ГОКа, возложив всю вину за это на «Белгорхимпром». Строгий выговор с последним предупреждением при этом был объявлен главе госконцерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыеву. Бердымухамедов потребовал исправить ситуацию, вывести предприятие на заданную мощность и, как пишет госинформагентство ТДХ , «дал четкие ориентиры по организации грамотного управления комплексом».

Интересно, что на этом фоне Гарлыкский ГОК увеличивает выпуск нерудных стройматериалов. Различные виды переработанного камня, щебня, гравия и мытого песка регулярно отгружаются на строящиеся объекты различного назначения, сообщает « Бизнес Туркменистана ».

В «Белгорхимпроме» от комментариев TUT.BY отказались, сославшись на то, что в настоящее время «стороны находятся в судебном разбирательстве».