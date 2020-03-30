|
Нацбанк планирует внедрить в ЕРИП сервис по возврату платежей
30.03.2020 11:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТорговля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынуждена возвращать денежные средства, уплаченные их клиентами за поставляемые товары, работы или услуги. Новый сервис позволит вернуть безналичный платеж, совершенный дистанционно. Сервис будет реализован в течение нескольких месяцев, работы по его внедрению уже ведутся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынуждена возвращать денежные средства, уплаченные их клиентами за поставляемые товары, работы или...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)