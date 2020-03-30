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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

30.03.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минувшая неделя оказалась знаковой для столичного рынка жилья – в динамике цен на квартиры произошёл разворот. Впервые за последние 25 недель она оказалась отрицательной, причем снижение нельзя назвать несущественным – идёт массовая коррекция цен в объявлениях.

За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,7% и составил 1467 $/м2.

Последний раз темпы снижения цен были такими высокими 3 года назад.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

Цены на первичном рынке начали снижаться ещё с середины марта. На минувшей неделе средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,7% и составила 1325 $/м2.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

Объём предложения продолжает расти ударными темпами. Количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на 5,5%. Особенно выделялись «однушки», которых в базе стало больше на 7,6%. Рост предложения других типов квартир колебался от 1,2 до 5,6%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 30 марта следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

Средний уровень цен у всех без исключения типов квартир опустился. Максимальное падение продемонстрировали 1-комнатные квартиры (-1,0%), остальные снизились в цене в среднем на на 0,4-1%.

Изменение цен в районах Минска на 30 марта выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

Заводской район столицы остаётся единственным, где всё ещё продолжается рост цен на квартиры (+0,2%). В остальных районах уже наблюдалась отрицательная динамика цен на квартиры, максимальные темпы снижения цен отмечены в Партизанском (-0,9%) и Центральном (-1,1%) районах столицы.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 830 $/м2 (-0,2%), Витебск – 646 $/м2 (-0,3%), Гомель – 645 $/м2 (без изменений), Гродно – 757 $/м2 (-0,7%), Могилев – 662 $/м2 (-0,5%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1817 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 1136 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 23 по 30 марта 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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