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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 марта 2020 года
30.03.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минувшая неделя оказалась знаковой для столичного рынка жилья – в динамике цен на квартиры произошёл разворот. Впервые за последние 25 недель она оказалась отрицательной, причем снижение нельзя назвать несущественным – идёт массовая коррекция цен в объявлениях.
За минувшую неделю
Объём предложения продолжает расти ударными темпами. Количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на 5,5%. Особенно выделялись «однушки», которых в базе стало больше на 7,6%. Рост предложения других типов квартир колебался от 1,2 до 5,6%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 30 марта следующим образом:
Заводской район столицы остаётся единственным, где всё ещё продолжается рост цен на квартиры (+0,2%). В остальных районах уже наблюдалась отрицательная динамика цен на квартиры, максимальные темпы снижения цен отмечены в Партизанском (-0,9%) и Центральном (-1,1%) районах столицы.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 830 $/м2 (-0,2%), Витебск – 646 $/м2 (-0,3%), Гомель – 645 $/м2 (без изменений), Гродно – 757 $/м2 (-0,7%), Могилев – 662 $/м2 (-0,5%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1817 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 1136 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 23 по 30 марта 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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