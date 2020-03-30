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Умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский
30.03.2020 12:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скоропостижно умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.
Мужчине было 45 лет. «О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно», —
Александр Кучинский родился в Кобрине (Брестская область). Окончил юридический факультет БГУ. В Ассоциации белорусских банков проработал более 20 лет на различных должностях — от юрисконсульта до зампредседателя. С апреля 2017 года исполнял обязанности председателя Ассоциации.
Был членом консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии, отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам.
У Александра Кучинского остались жена и две дочери.
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Скоропостижно умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.
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