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Умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

30.03.2020 12:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоропостижно умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.


Фото: abbanks.by

Мужчине было 45 лет. «О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно», — сказано на сайте Ассоциации белорусских банков.

Александр Кучинский родился в Кобрине (Брестская область). Окончил юридический факультет БГУ. В Ассоциации белорусских банков проработал более 20 лет на различных должностях — от юрисконсульта до зампредседателя. С апреля 2017 года исполнял обязанности председателя Ассоциации.

Был членом консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии, отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам.

У Александра Кучинского остались жена и две дочери.

 
 
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Скоропостижно умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.
 
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