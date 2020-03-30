Источник материала: Tut.by

Скоропостижно умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.



Фото: abbanks.by

Мужчине было 45 лет. «О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно», — сказано на сайте Ассоциации белорусских банков.

Александр Кучинский родился в Кобрине (Брестская область). Окончил юридический факультет БГУ. В Ассоциации белорусских банков проработал более 20 лет на различных должностях — от юрисконсульта до зампредседателя. С апреля 2017 года исполнял обязанности председателя Ассоциации.

Был членом консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии, отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам.

У Александра Кучинского остались жена и две дочери.