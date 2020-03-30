Впервые за 18 лет цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель

Источник материала: Единство

По состоянию на 01:35 по московскому времени баррель нефти WTI торговался на уровне 19,98 доллара. Последний раз эти цифры достигали столь низкой отметки в феврале 2002 года. Тогда за баррель WTI давали 19,48 доллара.

Кроме того, по данным торгов на лондонской бирже ICE, цена барреля нефти Brent с поставкой в мае упала до 23,07 доллара по состоянию на 01:11 по московскому времени. Июньские фьючерсы торгуются на уровне от 26,6 доллара.

Резкое падение котировок произошло после того, как 6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении и дальнейшем сокращении объемов добычи.