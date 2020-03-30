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«Дело Сергея Сацука»: КГК молчит, Спецдокладчик ООН по правам человека следит за ситуацией

30.03.2020 13:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет Госконтроля до сих пор не прокомментировал задержание главреда «Ежедневника» Сергея Сацука. На звонки журналистов TUT.BY там не отвечают. По последним сведениям, Сацук находится в СИЗО № 1.


Фото из аккаунта Сергея Сацука в Facebook

Напомним, главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука задержали 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

30 марта редакция «Ежедневника» опубликовала текст, в котором объяснила, в каких случаях и за что редакция берет деньги за материалы. Там говорится, что сайт ej.by — это средство массовой информации, то есть информационный ресурс «Ежедневник». Но еще это — коммерческое общество с дополнительной ответственностью «Интер-Смит», которому собственно и принадлежит доменное имя, а также сайт и информационный ресурс «Ежедневник».

— Вот в этой своей второй части сайт ej.by ничем не отличается от обыкновенного интернет-магазина, который продает те или иные товары, работы или услуги. Для лучшего усвоения настоящего урока введем единый термин для товаров, работ и услуг — «товары», как например, сделано в законе «О рекламе», — отмечает редакция издания.

В разделе «Рекламные и иные услуги» на сайте ej.by есть прейскурант. Среди реализуемых товаров имеются, в том числе «написание статьи» (150 рублей +НДС), размещение статьи на сайте (от 50 до 800 рублей в зависимости от рубрики +НДС). Если вопрос касается не рекламной статьи, то к цене применяется коэффициент «2». Вся эта информация была и есть в открытом доступе на сайте ej.by, а «товар» реализовывался и в 2020 году, и в 2019, и в 2018 и в 2017 и так далее.

— А теперь коснемся объективной стороны того, в чем собственно обвиняют Сергея Сацука, допустив, что у правоохранительных органов есть 100-процентные доказательства этого. Так как официального заявления со стороны ДФР после задержания Сергея не последовало, используем заявление ДФР из репортажа «Беларусь 1» от 22 августа 2019 года. Процитируем его дословно: «По инициативе Виктора Медведского за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов США Сергеем Сацуком, являющимся главным редактором электронной газеты „Ежедневник“, подготовлена и в январе 2019 года размещена на сайте ej.by статья „Коррупция Минздрава: Как в Беларуси зарабатывают на крови“. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями подозреваемых, а также материалами проведенных оперативно-розыскных мероприятий…». То есть Виктор Медведский заплатил Сергею Сацуку 5 тысяч долларов за написание статьи и ее размещение на сайте ej.by, то есть по факту заплатил за реализованный ему товар, который постоянно реализовывается ОДО «Интер-Смит». При этом реальная стоимость данного товара по прейскуранту ОДО «Интер-Смит» составляет 2280 рублей, включая НДС (150 рублей (написание) +800 рублей (размещение на супер-главной странице) х 2 (коэффициент за не рекламную статью) +20% (НДС). Что можно сказать по этому поводу Сергею Сацуку, как директору ОДО «Интер-Смит», который должен продавать как можно больше товара и как можно дороже? Молодец! Сумел продать товар в 10 раз дороже его прейскурантной стоимости и это при том, что прейскурант находится в открытом доступе, — говорится в заметке.

Редакция «Ежедневника» отмечает: реализация за денежное вознаграждение услуги по написанию статьи и ее размещению на сайте ej.by, не является взяткой, а является повседневной хозяйственной деятельностью ОДО «Интер-Смит».

Официально Комитет Госконтроля задержание Сацука до сих пор не прокомментировал. На звонки журналистов TUT.BY там не отвечают.

Юрист БАЖ Олег Агеев отмечает, что ДФР — не следственный орган, а орган дознания: в их обязанности входит провести дознание и передать дело в Следственный комитет.

— Поэтому они сейчас делают то, что входит в их обязанности, и, я подозреваю, даже обвинение не будут предъявлять, хотя и могут, но, скорее всего этим займется СК. По закону с момента задержания должно пройти не менее 10 дней до предъявления обвинения. То есть предъявление обвинения и допрос в качестве обвиняемого — это то, что мы увидим, скорее всего, в ближайшее время. До этого момента ДФР, вероятно, будет молчать, — объясняет Агеев.

На днях БАЖ обратилась к Специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин и Специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободного выражения Дэвиду Кейе по поводу задержания Сергея Сацука.

— Спецдокладчик по Беларуси наше сообщение получила, сейчас мы находимся с ней в коммуникации, — рассказал Агеев.

 
 
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Главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука задержали 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в...
 
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