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Цены на нефть обновили минимум 2002 года
30.03.2020 13:16 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЦены на черное золото продолжают снижаться. Нефть марки Brent потеряла в стоимости более 4 % и остается на отметке 26 долларов за баррель. Легкая нефть марки WTI - 20 долларов за баррель. В последний раз такое падение цен, по словам экспертов, наблюдалось в 2002 году.
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Цены на черное золото продолжают снижаться. Нефть марки Brent потеряла в стоимости более 4 % и остается на отметке 26 долларов за баррель. Легкая нефть марки WTI - 20 ...
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