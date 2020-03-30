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Цены на нефть обновили минимум 2002 года

30.03.2020 13:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цены на черное золото продолжают снижаться. Нефть марки Brent потеряла в стоимости более 4 % и остается на отметке 26 долларов за баррель. Легкая нефть марки WTI - 20  долларов за баррель. В последний раз такое падение цен, по словам экспертов, наблюдалось в 2002 году.

 
 
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Цены на черное золото продолжают снижаться. Нефть марки Brent потеряла в стоимости более 4 % и остается на отметке 26 долларов за баррель. Легкая нефть марки WTI - 20 ...
 
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