Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на нефть обновили минимум 2002 года Цены на черное золото продолжают снижаться. Нефть марки Brent потеряла в стоимости более 4 % и остается на отметке 26 долларов за баррель. Легкая нефть марки WTI - 20 ...

Цены на черное золото продолжают снижаться. Нефть марки Brent потеряла в стоимости более 4 % и остается на отметке 26 долларов за баррель. Легкая нефть марки WTI - 20 долларов за баррель. В последний раз такое падение цен, по словам экспертов, наблюдалось в 2002 году.