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За чеки «Имущество» можно получить акции 18 минских предприятий
30.03.2020 16:52 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Чеки «Имущество» можно обменять на акции 18 столичных ОАО как жителям Минска, так и других белорусских регионов, сообщили в Государственном комитете по имуществу.
С 2016 года предлагались акции 8 акционерных обществ с долей собственности Минска, сейчас в списке осталось только одно - ОАО «Фабэкс», также в перечне остались последние 17 с долей Республики Беларусь.
Продолжается возврат чеков «Имущество» со спецчекового счета комитета на аналогичные счета граждан, за 2019 год 60 гражданам были возвращены 4 774 чека,
Срок обращения чеков
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Чеки «Имущество» можно обменять на акции 18 столичных ОАО как жителям Минска, так и других белорусских регионов, сообщили в Государственном комитете по имуществу.
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