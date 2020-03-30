За чеки «Имущество» можно получить акции 18 минских предприятий

Чеки «Имущество» можно обменять на акции 18 столичных ОАО как жителям Минска, так и других белорусских регионов, сообщили в Государственном комитете по имуществу.

С 2016 года предлагались акции 8 акционерных обществ с долей собственности Минска, сейчас в списке осталось только одно - ОАО «Фабэкс», также в перечне остались последние 17 с долей Республики Беларусь.

Продолжается возврат чеков «Имущество» со спецчекового счета комитета на аналогичные счета граждан, за 2019 год 60 гражданам были возвращены 4 774 чека, сообщается на сайте Госкомимущества.