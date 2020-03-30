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За чеки «Имущество» можно получить акции 18 минских предприятий

30.03.2020 16:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чеки «Имущество» можно обменять на акции 18 столичных ОАО как жителям Минска, так и других белорусских регионов, сообщили в Государственном комитете по имуществу.

С 2016 года предлагались акции 8 акционерных обществ с долей собственности Минска, сейчас в списке осталось только одно - ОАО «Фабэкс», также в перечне остались последние 17 с долей Республики Беларусь.

Продолжается возврат чеков «Имущество» со спецчекового счета комитета на аналогичные счета граждан, за 2019 год 60 гражданам были возвращены 4 774 чека, сообщается на сайте Госкомимущества.

Срок обращения чеков заканчивается в конце этого года. В 2016 году власти продлили срок обращения чеков «Имущество» до 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Чеки «Имущество» можно обменять на акции 18 столичных ОАО как жителям Минска, так и других белорусских регионов, сообщили в Государственном комитете по имуществу.
 
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