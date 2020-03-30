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Городейский сахарный комбинат обрел нового директора

30.03.2020 21:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший первый зампред Минского облисполкома Игорь Макар назначен директором Городейского сахарного комбината, который базируется в Несвижском районе. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром», который курирует сахарную отрасль Беларуси.


Фото: www. minsk-region.gov.by

Около 20 лет комбинатом руководил Михаил Криштапович. Но в январе 2020 года он вместе с директорами еще трех белорусских сахарных заводов был задержан правоохранительными органами. КГБ обвиняет их в получении взяток.

Игорь Макар родился в 1960 году. Трудовую деятельность начал в 1978 году трактористом совхоза «Горностаевичи» Свислочского района Гродненской области. После окончания в 1984 году Белорусского института механизации сельского хозяйства продолжал работать в этом же хозяйстве заведующим машинным двором. В 1987 году переехал в Несвижский район Минской области. 19 лет проработал на руководящих должностях в сельхозпредприятиях, а в 2006 году его назначили председателем Несвижского райисполкома. Спустя четыре года Игоря Макара перевели на работу в Могилевскую область и доверили Горецкий райисполком. До этого он окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «экономика и управление на предприятии» и Академию управления при президенте.

22 мая 2014 года тогдашний губернатор Минской области Семен Шапиро утвердил Макара своим первым замом. Он курировал агропромышленный комплекс региона.

 
 
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Около 20 лет комбинатом руководил Михаил Криштапович. Но в январе 2020 года он вместе с директорами еще трех белорусских сахарных заводов был задержан...
 
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