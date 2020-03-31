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"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
31.03.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Приморье-Семково-Семков городок - это территория с самой высокой концентрацией постсоветских замков. Одни краснокирпичные гиганты прошли реконструкцию, обросли штукатуркой и выглядят вполне респектабельно, другие не используются и постепенно ветшают, третьи так и не были достроены. Но рассматривать их интересно и сейчас. Мода циклична. Возможно, когда-нибудь грандиозные строения снова станут мечтой состоятельных граждан.
О том, что внутри, продавец пишет: "Окна: лиственница и красное африканское дерево, двухкамерные стеклопакеты, подоконники соответствуют дереву окна. Двери: материал – дуб, индивидуальный дизайн, промышленная трёхмерная резьба. Полы: плитка итальянская, испанская, чешская, все этажи - дубовый паркет; в ванной, душевых, санузлах, бане, зимнем саду, кухне и прихожей теплый пол (водяной, использовались медные трубы)". Но лучше один раз
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Приморье-Семково-Семков городок - это территория с самой высокой концентрацией постсоветских замков. Одни краснокирпичные гиганты прошли реконструкцию, обросли...
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