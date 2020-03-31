"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Фактически владелец продает два дома на участке в 50 соток (второй - гостевой, бревенчатый, 200 квадратных метров). На участке есть пруд, отдельно стоящая баня, бассейн.

Этот холм как будто обязывал своих обитателей строить замки. Ниже стоит вот такой: