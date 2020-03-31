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"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

31.03.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Приморье-Семково-Семков городок - это территория с самой высокой концентрацией  постсоветских замков. Одни краснокирпичные гиганты прошли реконструкцию, обросли штукатуркой и выглядят вполне респектабельно, другие не используются и постепенно ветшают, третьи так и не были достроены. Но рассматривать их интересно и сейчас. Мода циклична. Возможно, когда-нибудь грандиозные строения снова станут мечтой состоятельных граждан.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

В деревне Приморье, на пригорке, сразу три замка. Самый колоритный - так и не достроенный, ветшающий краснокирпичный на горе. С его террас открываются прекрасные виды.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Общая площадь дома — 730 квадратных метров, есть газ, вода, электричество. Участок — 25 соток. В Базе Realt.by было объявление о его продаже, владелец хотел в 2017-м 280 тысяч долларов. Сейчас объявления нет.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Вершину приморского холма делит с ним еще один, обжитой и ухоженный, замок дворцового типа.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Чуть ниже по холму стоит четырехуровневый "почти замок". Под современной отделкой с трудом угадывается изначальная концепция.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Фактически владелец продает два дома на участке в 50 соток (второй - гостевой, бревенчатый, 200 квадратных метров). На участке есть пруд, отдельно стоящая баня, бассейн. 

Этот холм как будто обязывал своих обитателей строить замки. Ниже стоит вот такой:

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Достроить свои замки не всем хватило сил.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Те, кому достроить удалось, вынуждены содержать их и, по мере сил, реконструировать. Средств это требует колоссальных.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Этот замок в Семково одно время почти поборола природа. Возможно, он сменил владельца - видно, что территорию вокруг расчистили и облагородили. Покрасили в белый цвет решетки - и замок теперь выглядит как картинка из детской (вовсе не страшной, но точно мистической) книжки.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Еще один "мультяшный" замок виден с дороги, идущей вдоль Семково.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Ухоженые замки в Семково - не редкость. Обычно они, правда, не слишком крупные.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

Ну и еще один шикарный замок мы приберегли на десерт:

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов
"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

О том, что внутри, продавец пишет: "Окна: лиственница и красное африканское дерево, двухкамерные стеклопакеты, подоконники соответствуют дереву окна. Двери: материал – дуб, индивидуальный дизайн, промышленная трёхмерная резьба. Полы: плитка итальянская, испанская, чешская, все этажи - дубовый паркет; в ванной, душевых, санузлах, бане, зимнем саду, кухне и прихожей теплый пол (водяной, использовались медные трубы)". Но лучше один раз посмотреть, чем читать. Цена обозначена как договорная.

"Двери и полы дубовые". Нашли место под Минском, где концентрация "замков" выше, чем обычных домов

 
 
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Приморье-Семково-Семков городок - это территория с самой высокой концентрацией  постсоветских замков. Одни краснокирпичные гиганты прошли реконструкцию, обросли...
 
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