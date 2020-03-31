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Белорусские НПЗ в апреле рассчитывают получить от одного до двух миллионов тонн нефти
31.03.2020 13:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКак сообщают в Белнефтехиме, сохранятся танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды. Продолжаются переговоры с Россией, а также по другим направлениям. В месяц предприятиям необходим минимум один миллион тонн нефти для обеспечения потребностей внутреннего рынка.
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Как сообщают в Белнефтехиме, сохранятся танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды. Продолжаются переговоры с Россией, а также по другим направлениям. В...
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