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Белорусские НПЗ в апреле рассчитывают получить от одного до двух миллионов тонн нефти

31.03.2020 13:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщают в Белнефтехиме, сохранятся танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды. Продолжаются переговоры с Россией, а также по другим направлениям. В месяц предприятиям необходим минимум один миллион тонн нефти для обеспечения потребностей внутреннего рынка.
 
 
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Как сообщают в Белнефтехиме, сохранятся танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды. Продолжаются переговоры с Россией, а также по другим направлениям. В...
 
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От 1 до 2 млн тонн. «Белнефтехим» продолжает переговоры с Россией по поставкам нефти
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