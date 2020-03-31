Хватит ли белорусам гречки?

Источник материала: Tut.by

Россия, которая является вторым производителем и главным в мире экспортером, ввела временный запрет на ее вывоз. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун успокоил в конце марта, что запасов гречки в стране осталось на пять месяцев.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Завтра твоей страны на основании статистики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) выяснило, кто задает тон в мировом производстве и экспорте гречки.

Согласно последним данным FAO по производству этой культуры (статистика за 2018 год), Беларусь входила в топ-20 гречишных стран, занимая 12-ю строчку. В этом году ее поля уродили 18,5 тысячи тонн гречихи.

Мировыми лидерами по производству этой хлебной культуры были Китай (1 135,0 тыс. тонн) и Россия (931,7 тыс. тонн).

На важное место в гречишном мире претендовали фермеры Франции (188,0 тыс. тонн) и украинские агрохолдинги (137,0 тыс. тонн). Выше Беларуси по объему производства культуры были также Польша (93,6 тыс. ), США (84,4 тыс.), Казахстан (82,7 тыс.), Бразилия (66,2 тыс.), Литва (53,4 тыс.), Япония (29 тыс.) и Латвия (25,3 тыс. тонн).

Список крупнейших экспортеров гречки заметно отличается от предыдущего.

Китайцы, россияне, украинцы и белорусы практически полностью сами съедают свою крупу. В некоторых странах, несмотря на заметные объемы выращивания, это экзотическая культура для потребления и поэтому фактически вся отправляется на экспорт.

На сайте FAO данные по гречневому экспорту имеются только за 2017 год. Крупнейшим экспортером гречки в мире названа Россия (48 тыс. тонн).

В первую десятку поставщиков вошли также Китай, США, Литва, Польша, Латвия, Канада, Казахстан, Нидерланды и Испания. Беларуси нет даже в двадцатке.