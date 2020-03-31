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МИД: Для белорусских граждан Москва как транзитный коридор практически закрывается

31.03.2020 18:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские дипломаты совместно с Минфином, Минтрансом и «Белавиа» изучают и анализируют все возможные варианты для возвращения домой белорусов, которые должны были лететь транзитом через Москву, сообщает МИД.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В МИД отмечают, что в связи с решением правительства России о временном ограничении прилета граждан в Москву для белорусских граждан практически закрывается данный транзитный коридор. Из-за этого «Белавиа» отменила регулярные рейсы в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

— Посольством России в Беларуси в тесном контакте с российскими коллегами прорабатывается вопрос эвакуации автотранспортом находящихся в настоящий момент в аэропортах Москвы граждан Беларуси. Вариант решения ситуации найден. Надеемся, что в ближайшее время будет достигнут конкретный результат, — отмечают в МИД.

В МИД говорят, что в связи с вводимыми подавляющим большинством стран мира новыми ограничительными мерами, включая запрет международных авиационных перевозок, остается все меньше возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан на родину.

Основными проблемными регионами продолжают оставаться Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. В целях вывоза белорусов «Белавиа» продолжает летать в Германию, Великобританию, Нидерланды, Швецию, Испанию. На ближайшие дни планируется вылет белорусских граждан из Объединенных Арабских Эмиратов.

 
 
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«Белавиа» отменяет полеты в аэропорты Москвы, белорусам, возвращающимся домой со всего мира, добраться будет сложнее.
 
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