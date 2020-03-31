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Экономика дня

31.03.2020 22:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Совмин начал работу над программой социально-экономического развития на 2021-2025 гг.

Руководить межведомственной рабочей группой при правительстве будет Министр экономики Александр Червяков. Предстоит собрать, проанализировать и формализовать в итоговые документы предложения всех госорганов и организаций. Результатом большой работы станет проект прогноза социально-экономического развития  Беларуси на 2021 и период до 2025 включительно. 

Внешний госдолг Беларуси за январь-февраль снизился на 1,6 %


Внешний госдолг Беларуси за январь-февраль снизился на 1,6 %. В абсолютных цифрах это минус 300 миллионов долларов долга за первые два месяца года. В итоге на 1 марта внешняя задолженность Беларуси – 16,9 миллиарда. За январь-февраль было погашено 376 миллионов долларов внешних обязательств. Основные получатели платежей - правительство России и банки Китая. 

Всемирный банк: экономический рост в КНР замедлится до 2,3 %, в худшем случае - до 0,1 %


Всемирный банк резко снизил прогноз роста экономики Китая. Международный кредитор пересмотрел в целом перспективы всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Эксперты ВБ предполагают, что рост в странах АТР в 2020 году составит 2,1 % против 5,8 % в 2019 году. Прогноз по Китаю: экономический рост  замедлится до 2,3 %, в случае реализации худшего сценария - до 0,1 %. 

Белнефтехим: на белорусские заводы в апреле поступит 1-2 миллиона тонн нефти


На белорусские НПЗ в апреле поступит от 1 до 2 миллиона тонн нефти. Танкерные поставки через порты в Одессе и Клайпеде сохранятся. Переговоры с Россией продолжаются, но  планируются закупки из разных источников, сообщает Белнефтехим. Напомним, поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял ранее первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

Норвегия увеличит добычу нефти, несмотря на ее переизбыток на мировом рынке


Норвегии же хватит и 20 долларов за баррель: страна увеличит добычу нефти, несмотря на ее переизбыток на мировом рынке. Норвегия добывает нефть на морских месторождениях с низкими затратами. Цена безубыточности при разработке месторождения составляет менее $20 за баррель, а ожидаемые эксплуатационные расходы ниже $2 на барреле,  уточнили в компании. Ожидаемые извлекаемые запасы на месторождении составляют 2 миллиарда 700 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Российский рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже


Российский рубль укрепился к доллару и евро сегодня на старте торгов на Московской бирже. Курс американской валюты оказался на отметке 79 и 22 копейки. Курс евро составил 87 рублей 20 копеек. Поддержку российскому рублю дает осторожный позитив на сырьевом рынке. Нефть дорожает после того, как Президент США Трамп и Президент России Владимир Путин провели  переговоры по стабилизации энергетических рынков. К 10 утра стоимость июньских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже в моменте поднималась до  26 долларов 78 центов.

Доллар и евро сегодня и на торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал


Экономика дня


Доллар и евро подешевели сегодня и на торгах в Минске, российский рубль подорожал. В итоге на завтра установлены такие официальные курсы: доллар США  - 2,5856. Официальный курс евро -  2,8446.

Рубль России  - 3,291 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Совмин начал работу над программой социально-экономического развития на 2021-2025 гг. Руководить межведомственной рабочей группой при правительстве будет Министр...
 
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