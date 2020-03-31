Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мост в Кабардино-Балкарии отремонтирован с применением антикоррозионных покрытий ТЕХНОНИКОЛЬ Система ТН-АНТИКОР Ультра с покрытием TAIKOR обеспечит долговременную службу сооружения в непростых климатических условиях горной местности. Сегодня все чаще для...

Система ТН-АНТИКОР Ультра с покрытием TAIKOR обеспечит долговременную службу сооружения в непростых климатических условиях горной местности. Сегодня все чаще для ремонта и строительства как крупных федеральных объектов, так и дорожных сооружений регионального значения применяют современные строительные технологии. Особенно важно, чтобы инновационные продукты повышали эффективность производства ремонтных работ и являлись грамотным решением строительных задач.Для ремонта и восстановления защитного покрытия пролетных строений моста через реку Баксан в Кабардино-Балкарии была использована система ТН-АНТИКОР Ультра, состоящая из двух слоев грунт-эмали TAIKOR Top 470, грунтовочного и финишного.На металле данное покрытие образует полимерную пленку, блокирует коррозионные процессы, защищая поверхность. Сочетание свойств грунтовки и финишного слоя создает экономичное и универсальное полимерное покрытие.Выбор применяемой антикоррозионной системы был очевиден и определялся простотой применения продукта при высоких эксплуатационных показателях, возможностью оперативной поставки материалов на строительный объект, а также проведения работ в жестких климатических условиях региона в осенне-зимний период.Что важно, продукты линейки TAIKOR, в частности, система ТН-АНТИКОР Ультра, полностью соответствуют требованиям нормативно-технической документации на объектах инфраструктуры, а также включены в действующие СТО.ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем, всегда несет ответственность за качество выпускаемой продукции.Нередко специалисты компании совместно с заказчиком проводят пробные нанесения покрытия на объекте, что позволяет в реальных условиях подтверждать заявленные свойства покрытий. Так было и при ремонте моста через реку Баксан.На начальном этапе были проведены пробные нанесения системы ТН-АНТИКОР Ультра, для чего техническая служба ТН-Инжиниринг провела обследование покрытия и оценку целесообразности выбранного решения.С самого начала было видно, насколько материал прост и неприхотлив в применении, что положительно оценили специалисты подрядной организации.Пробное нанесение также подтвердило заявленные расходы, быстрые временные промежутки до требуемых показателей и нанесения последующих слоев.Некоторое время спустя участок был принят как полностью удовлетворяющий требованиям к покрытиям мостовых конструкций. Далее система ТН-АНТИКОР Ультра была использована для обеспечения антикоррозийной защиты всего моста.Применение антикоррозионного покрытия TAIKOR позволило провести работы в осенне-зимний период и обеспечить защиту моста от неблагоприятных погодных условий.www.tn.ru