Кочанова о дате президентских выборов: В ближайшее время посоветуемся с ЦИК

Источник материала: Tut.by

Необходимости в переносе президентских выборов нет, они пройдут в соответствии с установленными законодательством сроками. Об этом в программе «Разговор у президента» сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Президент сегодня четко сказал, что нам нет необходимости переносить выборы. Поэтому выборы пройдут в соответствии с установленными сроками, законом. Мы в ближайшее время с ЦИК посоветуемся, обсудим наиболее приемлемое время для проведения этой избирательной кампании, — сообщила Кочанова.

Она выразила уверенность, что «это важное политическое мероприятие пройдет в нашей стране, как всегда, организованно, дружно, слаженно».

— Я знаю, как проходят выборы президентские. Я работала и здесь в Минске, работала в регионе, я знаю активность наших граждан. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что все будет удачно и благополучно.

Срок президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября 2020 года. Ранее Лидия Ермошина назвала 30 августа 2020 года в качестве предпочтительной даты для проведения основного голосования.

«Потому что через день, 1 сентября, начинается учебный год. У нас работают все заведения учебные, уже они отремонтированы, а именно там у нас размещаются участки для голосования. Поэтому с точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема. С точки зрения ведения предвыборной агитации она тоже хороша в том плане, что она создает благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе: пикетов и митингов», — заявила глава ЦИК.